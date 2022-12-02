Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek..

Twitter yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere tweetlerin alt kısmına kaynağını belirtmek için "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" gibi ibareler eklenmişti. Ancak görünüşe göre, bu ifadelerle ilgili hızlı karar Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'dan geldi. Twitter'ın "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" günleri geride kalmış gibi görünüyor. İşte detaylar..
TWITTER`DA O İBARELER KALKMIŞ GÖRÜNÜYOR
Söz konusu değişikliğin şimdilik web sürümünde yapıldığı değerlendiriliyor.