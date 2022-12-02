TEKNOLOJİ
02 Aralık 2022 - 11:59

Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek..

Elon Musk, Twitter'a yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Şimdi ise popüler sosyal medya platformu Twitter'dan bir flash kararında daha onaylandığı görülüyor. Bazı ekran görüntülerinde tweet'in altında yer alan ve tweet'in hangi cihazdan gönderildiğini gösteren "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" gibi Tweet kaynak etiketleri Twitter'ın web sürümünden kaldırıldığı anlaşıldı.

TEKNOLOJİ
02 Aralık 2022 - 11:59
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Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek..


Twitter yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere tweetlerin alt kısmına kaynağını belirtmek için "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" gibi ibareler eklenmişti. Ancak görünüşe göre, bu ifadelerle ilgili hızlı karar Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'dan geldi. Twitter'ın "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" günleri geride kalmış gibi görünüyor. İşte detaylar..

TWITTER`DA O İBARELER KALKMIŞ GÖRÜNÜYOR

Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek

Twitter'ın web versiyonundan alınan ekran görüntülerinde, tweet'in hangi cihazdan (kaynaktan) geldiğini belirtmek için "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" ibareleri tweet'in altından kaldırıldı. Ancak, Twitter'ın iOS gibi mobil sürümlerinde hala "iPhone için" ve "Android için" gibi Tweet Kaynak Etiketleri bulunduğunu tespit ettik. Değişiklik sadece web sürümü için görünüyor.



Söz konusu değişikliğin şimdilik web sürümünde yapıldığı değerlendiriliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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