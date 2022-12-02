Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek..







TWITTER`DA O İBARELER KALKMIŞ GÖRÜNÜYOR











Twitter yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere tweetlerin alt kısmına kaynağını belirtmek için "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" gibi ibareler eklenmişti. Ancak görünüşe göre, bu ifadelerle ilgili hızlı karar Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'dan geldi. Twitter'ın "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" günleri geride kalmış gibi görünüyor. İşte detaylar..Twitter'ın web versiyonundan alınan ekran görüntülerinde, tweet'in hangi cihazdan (kaynaktan) geldiğini belirtmek için "iPhone için Twitter" ve "Android için Twitter" ibareleri tweet'in altından kaldırıldı. Ancak, Twitter'ın iOS gibi mobil sürümlerinde hala "iPhone için" ve "Android için" gibi Tweet Kaynak Etiketleri bulunduğunu tespit ettik. Değişiklik sadece web sürümü için görünüyor.Söz konusu değişikliğin şimdilik web sürümünde yapıldığı değerlendiriliyor.