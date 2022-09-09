Elon Musk'ın Twitter’ı satın almama bahanesi ortaya çıktı!

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk ile Twitter arasında devam eden satın alım vazgeçme anlaşmazlığında yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Musk'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle anlaşmayı bitirmek istediği öne sürülürken bu iddia Twitter’dan bir avukat tarafından öne sürüldü.
8 Mayıs tarihinde Elon Musk’ın Twitter anlaşmasının finansörlerinden bir tanesi olan Morgan Stanley’deki bankere "3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok" ifadelerini kullanarak bir mesaj gönderdiğini söyleyen avukatın iddiasında aynı zamanda acele davranılması ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü’nde gerçekleştireceği konuşmasına göre hareket edilmesi gerektiğini de belirttiğini söyledi.