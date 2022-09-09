DÜNYA
09 Eylül 2022 - 14:06

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almama bahanesi ortaya çıktı!

Dünyanın en zengin iş insanlarının başında gelen Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesiyle başlayan hukuk savaşı devam ederken, Musk anlaşmadan vazgeçmeden önce söylediği sözler ortaya çıktı.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 14:06
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Elon Musk'ın Twitter’ı satın almama bahanesi ortaya çıktı!


Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk ile Twitter arasında devam eden satın alım vazgeçme anlaşmazlığında yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Musk'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle anlaşmayı bitirmek istediği öne sürülürken bu iddia Twitter’dan bir avukat tarafından öne sürüldü.

Elon Musk



8 Mayıs tarihinde Elon Musk’ın Twitter anlaşmasının finansörlerinden bir tanesi olan Morgan Stanley’deki bankere "3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok" ifadelerini kullanarak bir mesaj gönderdiğini söyleyen avukatın iddiasında aynı zamanda acele davranılması ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü’nde gerçekleştireceği konuşmasına göre hareket edilmesi gerektiğini de belirttiğini söyledi.

Avukatlar karşı karşıya geldi

Bu arada Twitter'ın avukatı, Musk'ın sözleşme kurallarını kişisel çıkar gözeterek ihlal ettiğini iddia ederek bu mesajları sundu. Diğer taraftan Elon Musk'ın avukatları, haberin bu şekilde sunulmasının "saçma" olduğunu ve Twitter'ın iddialarını hiçbir şeyin desteklemediğini savundu. Ancak tüm mesajların önümüzdeki hafta mahkemeye gideceği açıklandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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