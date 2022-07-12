DÜNYA
12 Temmuz 2022 - 02:13

Elon Musk'ın Twitter'i satın almama kararı hisselerde deprem etkisi yarattı!

Elon Musk, Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini açıklaması sonrası hissede oluşan beklentiler sona erdi. Musk'ın satın alımdan vazgeçmesiyle Twitter hisseleri yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadı.

DÜNYA
12 Temmuz 2022 - 02:13
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Elon Musk'ın Twitter'i satın almama kararı hisselerde deprem etkisi yarattı!


Sosyal medya devi Twitter Hisseleri Elon Musk'ın satın alma sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası tepetaklak olmaya başladı. İlk olarak yüzde 8 civarlarında düşüş eğilimi veren Twitter hisselerinin düşme oranının yüzde 10'u geçtiği söylendi.

Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk, 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alacağını duyurdu. İlk olarak Twitter'da yüzde 9,2 oranında bir hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir bildirimde bulundu ve Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolar gibi bir teklif verdi.



Elon Musk

Daha sonra SEC, Cuma günü bir bildiri yazısı yayımladı ve yazısında Elon Musk'ın anlaşmayı birden fazla hükmünün ihlal edildiğini gerekçe gösterdiği ve bu nedenle de tek taraflı olarak anlaşmayı feshettiğini bildirdiğini duyurdu. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise Elon Musk'ın fesih kararı ile ilgili bildirim sonrasında anlaşmanın uygulanabilmesi için yasal işlem başlatılması konusunda bir plan yapıldığını açıklamıştı.

Twitter hisseleri yüzde 10'dan fazla düştü

Elon Musk'ın anlaşmayı feshetmesi ve ardından yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Twitter hisselerinde kayıp yüzde 10'u geçti. Açılıştan önce işlemlerde hisselerin 2.2 milyar Dolar kayıp yaşadığı öğrenildi. isselerde yaşanan deprem etkisinin beklentiler eşliğinde yükseliş yaşaması sonrası tepetaklak olması dünya kamuoyuında büyük yankı uyandırdı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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