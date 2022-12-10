DÜNYA
10 Aralık 2022 - 18:46

Elon Musk'ın zor günleri: Tesla'nın hisseleri giderek düşüyor!

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri Tesla hisseleri düştü. Tesla hisseleri, Nisan ayındaki devralma teklifinden bu yana düşüş trendinden yukarılara çıkamıyor. Yatırımcılar, Elon Musk'ın yakında dünyanın en zengin adamı statüsünü kaybedebileceğini söylüyor.

DÜNYA
10 Aralık 2022 - 18:46
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Elon Musk'ın zor günleri: Tesla'nın hisseleri giderek düşüyor!


Son aylarda Twitter'ın patronu olduktan sonra platformda yaptıklarıyla sürekli gündemde yer alan Elon Musk, Forbes'un hazırladığı milyarderler listesindeki 1. sırayı kaybetti. Dünyanın ikinci zengin insanı olarak listede gerileyen Elon Musk daha sonra yeniden birinci sıraya yğkselmeyi başardı. Ancak yatırımcılar, Musk'ın unvanı kaybedebileceğine inanıyor.

Musk, geçen yıl 300 milyar dolara ulaşarak akranları arasında büyük bir fark yaratmıştı. Fakat 1 yıldır yaşananlar, Musk'ın servetinde ciddi oranda bir düşüşe sebep oldu. Elektrikli otomobil devi Tesla, Elon'un en büyük servet kaynağı ve hisseleri Twitter tarafından satın alındığından beri yarı yarıya azaldı.

'TWITTER'A DAHA FAZLA ZAMAN HARCIYOR'

Elon Musk'ın zor günleri Tesla'nın hisseleri giderek düşüyor



Elon Musk'ın serveti 70 milyar dolar azaldı. Tesla hisselerinin 13 Nisan'da 340,79 dolardan işlem gördüğü biliniyor. O zamandan beri şirket, tedarik zinciri kesintileri ve artan hammadde maliyetleri nedeniyle yüzde 49'luk bir düşüş yaşadı ve rakamı 173,44 dolara düşürdü.

Ayrıca Musk, Twitter'ın satın alımıyla alakalı finase edilme işlemi için Nisan ayından bu yana 20 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattı.

 Reuters'e göre Elon Musk şu anda 445 milyon Tesla hissesine sahip. Bu veri, fiyat düşüşünün Musk'ın değerini 151 milyar dolardan 77 milyar dolara düşürdüğü anlamına geliyor. Ayrıca Tesla yatırımcıları, Musk'ın Twitter'da nasıl bir yol izleyeceği konusunda oldukça endişeli. Yüksek profilli girişimciler kendilerini Spacex, Tesla ve Twitter'a adadıkları için yatırımcılar şüpheci. Kamuya açık bilgilere göre, hissedarlar Musk'ın Twitter'ı yönetmek için çok zaman harcadığını söylüyor. Twitter, Elon Musk devralmadan önce geçen yıl 221 milyon dolar kaybetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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