Elon Musk, Kanye West'e 'şiddeti kışkırtıyorsun' dedi, Twitter hesabının fişini çekti!







KANYE WEST KURALLARI ÇİĞNİYOR







Ünlü rapçi Kanye West şoke eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Yahudi aleyhtarı yorumlarıyla büyük ses getiren Kanye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Kısa süre önce Alex Jones'un Infowars programında "Hitler'i seviyorum" yanıtını veren West, Davut Yıldızı ile eşleştirilmiş bir gamalı haç resmi yayınladı. West, gönderide "Y24 sizi seviyor çocuklar" yazdı. West, "Hitler'in iyi tarafını görüyorum" dedi. Nazileri seviyorum" dedi.Yahudi aleyhtarı söylemleri nedeniyle dünyaca ünlü bir marka tarafından aylardır reddedilen ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde Adolf Hitler için sembol olarak kullanılan gamalı haç simgesiyle birlikte Twitter hesabından kaldırıldı. Söz konusu gelişme hakkında bir açıklama yapan Elon Musk, Kanye West'in şiddete teşvik yasağını tekrar ihlal ettiğini ve bu nedenle de hesabının askıya alınacağını söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından West'in hesabı kapatıldı.Twitter hesabının kapanmasından hemen önce hesabını kaybedeceğini öğrenen Kanye West, Elon Musk’ın bir yatta yarı çıplak bir şekilde göründüğü fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına "Herkes bunu son tweet'im olarak hatırlayacak." yazan West'e Musk'tan yanı gecikmedi ve ona kilolu çıkmış fotoğrafının kendisi için bir motivasyon olacağını söyledi. Bilindiği üzere Kanye West, Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra af ile hesabına yeniden kavuşmuştu.