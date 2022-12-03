DÜNYA
03 Aralık 2022 - 11:23

Elon Musk, Kanye West'e 'şiddeti kışkırtıyorsun' dedi, Twitter hesabının fişini çekti!

Yahudi aleyhtarı sözleri geniş çapta dikkat çeken ABD'li şarkıcı Kanye West, dün Twitter'da Davut Yıldızı ve gamalı haç fotoğrafı paylaştığı için askıya alındı.

DÜNYA
03 Aralık 2022 - 11:23
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Elon Musk, Kanye West'e 'şiddeti kışkırtıyorsun' dedi, Twitter hesabının fişini çekti!


Ünlü rapçi Kanye West şoke eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Yahudi aleyhtarı yorumlarıyla büyük ses getiren Kanye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Kısa süre önce Alex Jones'un Infowars programında "Hitler'i seviyorum" yanıtını veren West, Davut Yıldızı ile eşleştirilmiş bir gamalı haç resmi yayınladı. West, gönderide "Y24 sizi seviyor çocuklar" yazdı. West, "Hitler'in iyi tarafını görüyorum" dedi. Nazileri seviyorum" dedi.

Elon Musk, Kanye West

KANYE WEST KURALLARI ÇİĞNİYOR



Yahudi aleyhtarı söylemleri nedeniyle dünyaca ünlü bir marka tarafından aylardır reddedilen ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde Adolf Hitler için sembol olarak kullanılan gamalı haç simgesiyle birlikte Twitter hesabından kaldırıldı.

Söz konusu gelişme hakkında bir açıklama yapan Elon Musk, Kanye West'in şiddete teşvik yasağını tekrar ihlal ettiğini ve bu nedenle de hesabının askıya alınacağını söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından West'in hesabı kapatıldı.

Kanye West

Twitter hesabının kapanmasından hemen önce hesabını kaybedeceğini öğrenen Kanye West, Elon Musk’ın bir yatta yarı çıplak bir şekilde göründüğü fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına "Herkes bunu son tweet'im olarak hatırlayacak." yazan West'e Musk'tan yanı gecikmedi ve ona kilolu çıkmış fotoğrafının kendisi için bir motivasyon olacağını söyledi.

Bilindiği üzere Kanye West, Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra af ile hesabına yeniden kavuşmuştu.

Kanye West

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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