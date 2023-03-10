DÜNYA
10 Mart 2023 - 16:16

Elon Musk, kendisine yeni bir şehir kuruyor!

Elon Musk'ın Teksas yakınlarında kendi kasabasını kurmayı planladığı öğrenildi.

DÜNYA
10 Mart 2023 - 16:16
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Elon Musk, kendisine yeni bir şehir kuruyor!


SpaceX ve Tesla'nın CEO'su ve aynı zamanda da witter'ın sahibi Elon Musk'ın Teksas yakınlarına yeni biR şehir inşa etmeye hazırlandığı söylendi.

Elon Musk, kendisine yeni bir şehir kuruyor



The Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayınlanan bir haberde, Elon Musk'ın inşaa edeceği şehir Teksas'ın Austin kenti yakınlarındaki Bastrop County'de kurulacak. Boring ve SpaceX'in yapım aşamasındaki tesislerine bitişik bir alanda temel atacak olan şehrin, Musk'ın şirketinin çalışanlarının ortalamanın altında kiralarla yeni apartmanlara taşınmasına izin vereceği söyleniyor.

Elon Musk, kendisine yeni bir şehir kuruyor

YENİ ŞEHİR İÇİN 201 İKAMET ŞARTI

Teksas yasası, bir ilçenin şehir olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulmadan önce en az 201 kişinin ikamet etmesini şart koşuyor. Bu süreçten sonra Bölge Hakiminden onay alınacak ve şehir inşaası başlamış olacak.

Elon Musk, kendisine yeni bir şehir kuruyor

Bastrop County yetkilileri yaptıkları açıklamada, Musk'tan ya da yetkili olduğu kuruluşlardan herhangi bir başvuru almadıklarını söyledi.

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