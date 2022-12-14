Elon Musk, liderlik koltuğunu devretti! Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi..







ELON MUSK LİSTELERDE İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ







Elon Musk, bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu, ancak şimdi bu unvanı kaybetti. Musk bu unvanı uzun süre elinde tuttu. Fakat, sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası ünlü milyarder, iki farklı listede dünyanın en zengin insanı konumundan ayrılmak zorunda kaldı. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ı ikinci sıraya düşürerek listenin en tepesinde yer alan isim ise dikkat çekti.Hem Forbes'in gerçek zamanlı milyarderlerin yer aldığı listede hem de Bloomberg 'in hazırladığı milyarderler listesine göre Elon Musk, 'yaşayan en zengin insan' ünvanını kazandıran zirvedeki yerini kaybederek ikinci sıraya geriledi. Musk'ın yerine Fransız lüks eşya şirketi olan ünlü LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'un geçtiği görüldü. Şu anda dünyanın en zengin insanı olarak listenin zirvesine yerleşen Bernard Arnault, Forbes'in listesine göre 188.6 milyar dolar, Bloomberg'in listesine göre ise 171 milyar dolar net servete sahip olarak görülüyor.