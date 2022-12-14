DÜNYA
14 Aralık 2022 - 14:30

Elon Musk, liderlik koltuğunu devretti! Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi..

Twitter'ın sahibi ve aynı zamanda SpaceX ile Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı koltuğundan kalktı. Musk'ın hem Forbes'in gerçek zamanlı milyarderlerin yer aldığı listede hem de Bloomberg 'in hazırladığı milyarderler listesinde ikinci sıraya gerilediği görüldü. Musk'ın tahtına geçen ve dünyanın en zengin iş adamı olarak belirlenen isim ise oldukça fazla ilgi gördü.

DÜNYA
14 Aralık 2022 - 14:30
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Elon Musk, liderlik koltuğunu devretti! Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi..


Elon Musk, bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu, ancak şimdi bu unvanı kaybetti. Musk bu unvanı uzun süre elinde tuttu. Fakat, sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası ünlü milyarder, iki farklı listede dünyanın en zengin insanı konumundan ayrılmak zorunda kaldı. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ı ikinci sıraya düşürerek listenin en tepesinde yer alan isim ise dikkat çekti.

Elon Musk

ELON MUSK LİSTELERDE İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ



Hem Forbes'in gerçek zamanlı milyarderlerin yer aldığı listede hem de Bloomberg 'in hazırladığı milyarderler listesine göre Elon Musk, 'yaşayan en zengin insan' ünvanını kazandıran zirvedeki yerini kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Musk'ın yerine Fransız lüks eşya şirketi olan ünlü LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'un geçtiği görüldü. Şu anda dünyanın en zengin insanı olarak listenin zirvesine yerleşen Bernard Arnault, Forbes'in listesine göre 188.6 milyar dolar, Bloomberg'in listesine göre ise 171 milyar dolar net servete sahip olarak görülüyor.

Bernard Arnault

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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