Twitter CEO'su Elon Musk, şirketi yönetmenin çok zor olduğunu ve doğru kişiler ortaya çıkarsa Twitter'ın satılabileceğini söyledi. 2022'nin dördüncü çeyreğinde Twitter'ı 44 milyon dolara satın aldığından beri tartışmaların merkezinde yer alan CEO Elon Musk, BBC'ye vermiş olduğu bir öportajda satışın ilk sinyallerini verdi. İşlerin dışarıdan göründüğünden daha stresli olduğunu vurgulayan Musk, şirketi içinde yatıp kalktığını belirterek "Ofiste kimsenin ziyaret etmediği bir kanepe var ve bazı günler onun üzerinde uyuyorum." diye konuştu.
TEKNOLOJİ
12 Nisan 2023 - 15:05
Elon Musk'tan satılık Twitter!
Twitter CEO'su Elon Musk, bir röportajda doğru kişi gelirse Twitter'ı satmaya istekli olduğunu söyledi.
TEKNOLOJİ
12 Nisan 2023 - 15:05