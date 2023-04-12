Elon Musk'tan satılık Twitter!













'DOĞRU KİŞİYİ BEKLİYORUM'

Twitter CEO'su Elon Musk, şirketi yönetmenin çok zor olduğunu ve doğru kişiler ortaya çıkarsa Twitter'ın satılabileceğini söyledi. 2022'nin dördüncü çeyreğinde Twitter'ı 44 milyon dolara satın aldığından beri tartışmaların merkezinde yer alan CEO Elon Musk, BBC'ye vermiş olduğu bir öportajda satışın ilk sinyallerini verdi. İşlerin dışarıdan göründüğünden daha stresli olduğunu vurgulayan Musk, şirketi içinde yatıp kalktığını belirterek "Ofiste kimsenin ziyaret etmediği bir kanepe var ve bazı günler onun üzerinde uyuyorum." diye konuştu.Tesla ve SpaceX adını verdiği dünya devi iki büyük şirketin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 44 milyon dolar ödeyerek satın aldığı Twitter'ı yönetmenin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf etti. Satın alma işlemlerini tamamladıktan sonra CEO koltuğuna oturan Elon Musk'ın yaptığı değişiklikler o tarihten bu yana değeri düşen sosyal medya uygulaması tartışmalı olurken, Musk verdiği bir röportajda şunları söylediği öğrenildi: "Doğru insanlar ortaya çıktığında Twitter'ı satmaya hazırım.”