TEKNOLOJİ
29 Kasım 2022 - 11:40

Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi! Twitter'da ifade özgürlüğü kısıtlaması yapan gizli dosyalar açığa çıkacak!

Twitter'ı satın aldığından beri gündemden düşmeyen Elon Musk, şirketin Twitter'ın "ifade özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar" konusundaki dosyalarını yakında yayınlayacağını söyledi. Musk, "Kamuoyu ne olduğunu bilmeyi hak ediyor," dedi.

TEKNOLOJİ
29 Kasım 2022 - 11:40
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Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi! Twitter'da ifade özgürlüğü kısıtlaması yapan gizli dosyalar açığa çıkacak!


Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın patronu olduktan sonra Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına' dair olan şirket dosyalarını herkesin erişimine açacağını duyurdu. Musk, Twitter'da "Twitter'ın ifade özgürlüğü kısıtlama dosyasının kendisinin yayınlanacağını belirterek halkın gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ettiğini söyledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMASI YAPAN DOSYALAR ERİŞİME AÇILIYOR

Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi

Elon Musk'ın CEO olmasının ardından Twitter, eski Başkan Donald Trump, Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'inkiler de dahil olmak üzere önceden kapatılmış bir dizi Twitter hesabını açtı. Elon Musk Çarşamba günü bir anket düzneledi ve ankette kamuoyuna “Twitter, yasaları çiğnememiş olan ya da çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmalarında dolayı askıya alınma kararı verilen hesaplar için genel bir af teklif etmeli mi?” diye sordu.



Ankete katılan toplamda 3,1 milyon kişi katılırken bu katılımcılardan yüzde 72,4'ü evet, yüzde 27,6'sı hayır oyu verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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