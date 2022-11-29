Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi! Twitter'da ifade özgürlüğü kısıtlaması yapan gizli dosyalar açığa çıkacak!

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın patronu olduktan sonra Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına' dair olan şirket dosyalarını herkesin erişimine açacağını duyurdu. Musk, Twitter'da "Twitter'ın ifade özgürlüğü kısıtlama dosyasının kendisinin yayınlanacağını belirterek halkın gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ettiğini söyledi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMASI YAPAN DOSYALAR ERİŞİME AÇILIYOR
Ankete katılan toplamda 3,1 milyon kişi katılırken bu katılımcılardan yüzde 72,4'ü evet, yüzde 27,6'sı hayır oyu verdi.