Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi! Twitter'da ifade özgürlüğü kısıtlaması yapan gizli dosyalar açığa çıkacak!







İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMASI YAPAN DOSYALAR ERİŞİME AÇILIYOR











Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın patronu olduktan sonra Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına' dair olan şirket dosyalarını herkesin erişimine açacağını duyurdu. Musk, Twitter'da "Twitter'ın ifade özgürlüğü kısıtlama dosyasının kendisinin yayınlanacağını belirterek halkın gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ettiğini söyledi.Elon Musk'ın CEO olmasının ardından Twitter, eski Başkan Donald Trump, Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'inkiler de dahil olmak üzere önceden kapatılmış bir dizi Twitter hesabını açtı. Elon Musk Çarşamba günü bir anket düzneledi ve ankette kamuoyuna “Twitter, yasaları çiğnememiş olan ya da çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmalarında dolayı askıya alınma kararı verilen hesaplar için genel bir af teklif etmeli mi?” diye sordu.Ankete katılan toplamda 3,1 milyon kişi katılırken bu katılımcılardan yüzde 72,4'ü evet, yüzde 27,6'sı hayır oyu verdi.