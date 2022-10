Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi

"BU DA SİZE KAPAK OLSUN"

44 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Tesla'nın CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, satın alma işlemlerini tamamlamayı düşündüğü Twitter binasına girereken ilginç bir adım attı. Musk, Cuma günü imzaları atarak sahibi olacağı Twitter'ın binasına girerken elinde mutfak lavabosu taşıdı. Elon Musk'ın bu ayın başlarında Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına varmasının ardından dün Twitter'ın merkezine girerken paylaştığı video birçok yoruma yol açtı. Musk'ın şirkete girereken elinde lavaboyla gelmesi ve paylaşımında yer verdiği ifadeler geçtiğimiz hafta Washington Post'ta yazılan 'Twitter'i satın aldıktan sonra çalışanlarınüzde 75'i çıkarılacak!' haberlerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.Sosyal ağ Twitter'ın devralınması duyurusu tartışma konusu olan Elon Musk, Twitter hesabından, satın alma işleminin Cuma günü tamamlanacağı Twitter binasına girdiğini gösteren görüntüleri paylaştı. Musk, gönderisine "Let that sink in" ifadelerini yazarken paylaşımın "Bu da size kapak olsun, iyice sindirin" anlamına geldiği görüldü. Elon Musk, Twitter profilinin bio'suna "Baş amir" ifadelerini eklerken Twitter şirketinin 44 milyar dolarlık satın alma işleminin yarın tamamlanacağı söylendi.Musk'ın 44 milyar dolar ödemek için finans şirketleri ile temasa geçtiğini ve Sequoia Capital, Binance, Katar Yatırım Otoritesi gibi finansörlerin Musk'ın avukatlarıyla görüşerek sponsorluk bağlantısı için gerekli belgeleri aldığını söyledi. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını finanse etmeyi taahhüt eden bankaların nihai bir borç finansmanı anlaşması için bir araya geldiği ve gerekli belgelerin imzalanması sürecinin sona erdiği biliniyor. Twitter'daki kaynaklar konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, Musk'ın avukatları yorumda bulunmadı. Satın almanın ardından Twitter hisseleri yeniden yükseldi. Musk'ın 54,2 dolar/hisse teklifine yakın işlem gören hisseler, yüzde 53,95 arttı.