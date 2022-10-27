Tesla'nın CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, satın alma işlemlerini tamamlamayı düşündüğü Twitter binasına girereken ilginç bir adım attı. Musk, Cuma günü imzaları atarak sahibi olacağı Twitter'ın binasına girerken elinde mutfak lavabosu taşıdı. Elon Musk'ın bu ayın başlarında Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına varmasının ardından dün Twitter'ın merkezine girerken paylaştığı video birçok yoruma yol açtı. Musk'ın şirkete girereken elinde lavaboyla gelmesi ve paylaşımında yer verdiği ifadeler geçtiğimiz hafta Washington Post'ta yazılan 'Twitter'i satın aldıktan sonra çalışanlarınüzde 75'i çıkarılacak!' haberlerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
DÜNYA
27 Ekim 2022 - 10:41
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
Cuma günü Twitter'ın satın alma işlemlerini tamamlayacak olan Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir video paylaşımı yaptı. Twitter binasına girdiği sıradaki anlarını takipçilerine gösteren Musk'ın elindeki mutfak lavabosu dikkat çekti.
DÜNYA
27 Ekim 2022 - 10:41
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