DÜNYA
27 Şubat 2022 - 11:47

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink uydu desteği!

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Rusya'nın Ukrayna'nın internet hatlarına saldırı planına ve ülkenin iletişim istemine darbe indirme olasılığı ile ilgili Elon Musk'a bir çağrıda bulunmuştu. Musk, bakanın çağrısını dikkate aldı ve ülkeye Starlink uydu desteğini gönderdi.

DÜNYA
27 Şubat 2022 - 11:47
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Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink uydu desteği!
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sonrasında internet ağlarının zarar görerek iletişime darbe olasılığını değerlendiren ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a bir çağrıda bulunarak onu Mars'ı kolonize ettiği sırada, Rusya da Ukrayna'yı işgal ediyor şeklinde ifadelerle eleştirmişti. 








Fedorov'un resmi Twitter hesabı üzerinden Elon Musk'a yönelik eleştirisel paylaşımı sonrası Musk ise bakanın bu çağrısına karşılık verdi ve ülke üzerinde Starlink uydularını aktife aldı. Uydu interneti projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını söyleyen Elon Musk, daha çok terminalin de yolda olduğunu söyledi.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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