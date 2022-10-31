Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!







MAVİ TİK ÜCRETLİ OLACAK











Twitter'da yüzde 9,2 hisseye sahip olan Musk, Nisan ayında 44 milyar dolarlık bir teklifle Twitter'ı satın almak istediğini duyurmuştu. Sık sık fikrini değiştirip platformla denemeler yaptıktan sonra Musk, satın alma sürecini nihayet tamamladığını açıkladı. Musk, Twitter'ı alır almaz, şirketin CEO'su da dahil olmak üzere dört yöneticiyi, yorumlarının Twitter'da birçok değişikliğe yol açacağını öne sürerek gönderdi. The Verge adlı teknoloji sitesinde yer alan habere göre Musk, çalışanlarını 7 Kasım'a kadar ‘parayla mavi tik satma’ çalışmalarını bitirmeye yönlendirirken aksi durumda kovulacaklarını söyledi.Twitter'ın şu anda "Twitter Blue" adında, 4,99 ABD dolarına mal olan ve şu anda yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilen bir aylık abonelik sistemi var. Abonelikler, gönderilen Tweetleri düzenleme ve reklamsız Twitter gibi özellikleri içeriyor. Musk, bu sisteme mavi tik işaretleri eklemeyi planlıyor. Doğrulanmış bir hesabı gösteren mavi bir onay işareti almak için genellikle para ödenmiyor. Medya, eğlence ve siyaset gibi alanlarda yer alan insanlar, aktivizmlerini kanıtlamak için mavi bir onay işareti koyabilirler, ancak Musk bunu değiştirmek istiyor. Musk, abonelik ücretini 19,99 dolara yükseltmeyi planlıyor. Elon Musk, mavi tik almak için bir abonelik gerekli olduğunu savunuyor. Halihazırda mavi bir onay işaretine sahip olan kullanıcılar, mavi onay işaretlerini korumak için 90 gün içinde bir abonelik sistemi satın almalarının gerekli olduğu söylenirken Musk'ın bu iddialarla ilgili henüz bşr açıklama yapmadığı sadece “Onaylanma süreçleri şu an yenileniyor” dediği öğrenildi.