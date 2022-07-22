Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!













8 hızlı şarj istasyonu yan yana kuruldu!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda olan Tesla şirketi, Türkiye için planlanan ilk hızlı şarj istasyonlarının kurulumuna başladı. İlk şarj istasyonu Bolu'ya kurulurken, otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kurulan 'Hızlı Şarj Istasyonları' vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'nın dünya genelinde kurulacak olan şarj istasyonlarının Türkiye ayağını Bolu'da başlatmaya karar verdi. Bolu'da bir dinlenme tesisine kurulan şarj istasyonları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.Bolu’daki dinlenme tesisinde 8 hızlı şarj istasyonu yan yana kurulurken şirketin istasyonların kısa bir sürede faaliyete geçireceği tahmin ediliyor. Tesla’nın dünya genelinde tüm Supercharger’larını listesinin olduğu internet sitesinde şu anda Türkiye’de 9 noktanın işaretlendiği görülüyor. Bolu'daki şarj istasyonları ile ilgili paylaşılan görüntülerde ise Tesla’nın araçları çok hızlı şarj eden Supercharger'ların kurulmak üzere kolilerde olduğu görülürke bu istasyonların daha sonra sırasıyla İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, Ankara'da da yerleştirmelerinin yapılacağı öğrenildi.