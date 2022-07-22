Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda olan Tesla şirketi, Türkiye için planlanan ilk hızlı şarj istasyonlarının kurulumuna başladı. İlk şarj istasyonu Bolu'ya kurulurken, otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kurulan 'Hızlı Şarj Istasyonları' vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'nın dünya genelinde kurulacak olan şarj istasyonlarının Türkiye ayağını Bolu'da başlatmaya karar verdi. Bolu'da bir dinlenme tesisine kurulan şarj istasyonları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
TEKNOLOJİ
22 Temmuz 2022 - 12:35
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Tesla'nın sahibi Elon Musk, Türkiye'de elektrikli araçlar için kuracağı şarj istasyonlarının ilkinin startını Bolu'dan verdi.
TEKNOLOJİ
22 Temmuz 2022 - 12:35