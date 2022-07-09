Tesla ile SpaceX'in sahibi olan ve dünyanın sayılı zenginleri listesinin ilk sıralarında yer alan Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın almak için girişimlere başlamıştı. İlk önce şirketin yüzde 9 oranındaki hissesini, daha sonra da hepsini satın almak için yönetim kuruluyla el sıkışan Elon Musk, sosyal medya devi ile ilgili gelecekte atacağı adımları da kamuoyuna sunmuştu. Zaman içinde birçok noktada anlaşma sağlayamayan her iki taraf bağları neredeyse koparırken bugün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter ile ilgili anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.
DÜNYA
09 Temmuz 2022 - 15:40
Elon Musk, Twitter için gözden çıkardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti
Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Elon Musk, anlaşmadan vazgeçtiğini duyurdu.
DÜNYA
09 Temmuz 2022 - 15:40