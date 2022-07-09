DÜNYA
09 Temmuz 2022 - 15:40

Elon Musk, Twitter için gözden çıkardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Elon Musk, anlaşmadan vazgeçtiğini duyurdu.

DÜNYA
09 Temmuz 2022 - 15:40
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Elon Musk, Twitter için gözden çıkardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti


Tesla ile SpaceX'in sahibi olan ve dünyanın sayılı zenginleri listesinin ilk sıralarında yer alan Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın almak için girişimlere başlamıştı. İlk önce şirketin yüzde 9 oranındaki hissesini, daha sonra da hepsini satın almak için yönetim kuruluyla el sıkışan Elon Musk, sosyal medya devi ile ilgili gelecekte atacağı adımları da kamuoyuna sunmuştu.

Zaman içinde birçok noktada anlaşma sağlayamayan her iki taraf bağları neredeyse koparırken bugün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter ile ilgili anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.



Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı

Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı

Dünyaca ünlü milyarder, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Twitter için şirket yetkilileri ile yaptığı 44 milyar dolar tutarındaki anlaşmayı geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Tesla CEO'su, anlaşmanın askıya alınmasına neden olarak ise spam ve sahte hesaplara ilişkin beklemeye alınan bazı ayrıntıları gerekçe olarak gösterdi.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Elon Musk, duyurusunda Twitter anlaşmasının spam ve sahte hesapların söylenildiği üzere kullanıcıların yüzde 5'lik diliminde daha az bir bölümünü temsil ettiğini destekleyici ayrıntıların gelmesine kadar, anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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