Elvir Balic: Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisini kaybederse sıkıntı yaşayabilir

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde adeta nefesler tutuldu. Derbinin sonucu şimdiden merakla beklenmeye başlanırken, ünlü yorumcular yaptığı yorumlarla taraftarların bir hayli dikkatini çekiyor.
Fenerbahçe forması giyen şimdilerin spor yorumcusu Elvir Balic, yarın akşam Dolmabahçe'de oynanacak olan zorlu derbi öncesinde Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Yaptığı yorumlarda siyah beyazlı taraftarların tepkisini de toplayan Balic, derbide avantajlı olan tarafın formda olduğu için Fenerbaghçe olduğunu söyledi. Elvir Balic, yaptığı açıklamalarda ;
'Jesus'un nasıl bir kadroyla çıkacağı...'
Beşiktaş'ta derbide ön plana çıkabilecek olan oyuncular Wout Weghorst ve Jackson Muleka olabilir. Fenerbahçe'de ise çok fazla oyuncunun öne çıkabileceğini söyleyebilirim Jorge Jesus, mevcut kadrosunda çok fazla rotasyona gittiği için nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını tahmin etmek pek kolay olmuyor. Şunu söylemek gerekiyor, Fenerbahçe'de hangi oyuncu oynarsa oynasın çok formdalar. Hiçbir oyuncu için 'kötü oynuyor' diyemeyiz. Jesus tecrübesiyle Fenerbahçe'deki durumu çok iyi yönetiyor, takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Fenerbahçe'yi derbide avantajlı görüyorum.