Elvir Balic: Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisini kaybederse sıkıntı yaşayabilir







'Jesus'un nasıl bir kadroyla çıkacağı...'







'Valerien Ismael eğer derbiyi kaybederse'

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde adeta nefesler tutuldu. Derbinin sonucu şimdiden merakla beklenmeye başlanırken, ünlü yorumcular yaptığı yorumlarla taraftarların bir hayli dikkatini çekiyor.Fenerbahçe forması giyen şimdilerin spor yorumcusu Elvir Balic, yarın akşam Dolmabahçe'de oynanacak olan zorlu derbi öncesinde Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Yaptığı yorumlarda siyah beyazlı taraftarların tepkisini de toplayan Balic, derbide avantajlı olan tarafın formda olduğu için Fenerbaghçe olduğunu söyledi. Elvir Balic, yaptığı açıklamalarda ;Beşiktaş'ta derbide ön plana çıkabilecek olan oyuncular Wout Weghorst ve Jackson Muleka olabilir. Fenerbahçe'de ise çok fazla oyuncunun öne çıkabileceğini söyleyebilirim Jorge Jesus, mevcut kadrosunda çok fazla rotasyona gittiği için nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını tahmin etmek pek kolay olmuyor. Şunu söylemek gerekiyor, Fenerbahçe'de hangi oyuncu oynarsa oynasın çok formdalar. Hiçbir oyuncu için 'kötü oynuyor' diyemeyiz. Jesus tecrübesiyle Fenerbahçe'deki durumu çok iyi yönetiyor, takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Fenerbahçe'yi derbide avantajlı görüyorum.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael için taraftarı önünde oynayacağı Fenerbahçe derbisini kaybetmek büyük bir sıkıntıya neden olabilir. Beşiktaş'tan ayrılması yeniden gündeme gelebilir. Yönetimlerin hocaları desteklemesi önemli. Ismael bu sene değil, geçen sene göreve geldi. Geçen sene hatırlatın, iyi değildi performansı. Özellikle yaptığı oyuncu değişiklikleri de son dönemde fazlasıyla eleştirildi. Değişiklikler konusunda yapılan hatalar Ismael'e yazdı. Mağlubiyet ve beraberlikler ona yazdı benim gözümden bakılınca. Bence Valerien Ismael için Fenerbahçe karşısında oynayacakları oyun kendisi açısından da iyi bir deneme olacak. Beşiktaş taraftarının tepkisi, reaksiyonu derbide çok önemli. Maçta işler kötü giderse taraftar tepki gösterebilir. Yönetim ne kadar, 'Biz Ismael'in arkasındayız' dese de taraftarın baskısı yenilgi halinde büyük olur.