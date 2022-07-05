Dizi
05 Temmuz 2022 - 11:34

Emanet dizisi bitiyor mu, yeni sezonda devam edecek mi? Emanet sezon finali tarihi belli oldu!

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizinin final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Sezon finali yapan dizinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı da merak edildi.

Dizi
05 Temmuz 2022 - 11:34
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Emanet dizisi bitiyor mu, yeni sezonda devam edecek mi? Emanet sezon finali tarihi belli oldu!
Karamel Yapım imzalı Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarında hafta içi hergün izleyicilerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Ayhan Özen ve Serkan Mut'un oturduğu başrollerinde ise Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun oynadığı dizi, sezon finali yapma kararı aldı.

İzleyicilerin ilgiyle takip ettikleri dizinin final kararı alması sonrası, dizinin yeni sezonda yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu.

Emanet dizisi bitiyor mu, yeni sezonda devam edecek mi

Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

2 sezondur Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 416. bölümü ile birlikte 2. sezonunu tamamlayacak. Yapım şirketinden elde edilen bilgilere göre ise dizinin 3. sezonun yeni sezonda ekranlara gelmesi planlanıyor. Fakat konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Emanet dizisi bitiyor mu, yeni sezonda devam edecek mi

Emanet dizisinin sezon finali bu akşam 19.00'da Kanal 7 ekranlarında..

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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