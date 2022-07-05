Emanet dizisi bitiyor mu, yeni sezonda devam edecek mi? Emanet sezon finali tarihi belli oldu!

Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

Karamel Yapım imzalı Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarında hafta içi hergün izleyicilerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Ayhan Özen ve Serkan Mut'un oturduğu başrollerinde ise Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun oynadığı dizi, sezon finali yapma kararı aldı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettikleri dizinin final kararı alması sonrası, dizinin yeni sezonda yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu.2 sezondur Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 416. bölümü ile birlikte 2. sezonunu tamamlayacak. Yapım şirketinden elde edilen bilgilere göre ise dizinin 3. sezonun yeni sezonda ekranlara gelmesi planlanıyor. Fakat konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.Emanet dizisinin sezon finali bu akşam 19.00'da Kanal 7 ekranlarında..