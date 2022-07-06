Dizi
06 Temmuz 2022 - 12:56

Emanet Seher öldü mü, diziden çıkacak mı? Emanet Sıla Türkoğlu diziden ayrılacak mı, ölecek mi?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi, sezon finalini izleyicilerle buluşturdu. Dizinin final bölümünde Seher'in vurulması akıllara 'Emanet Seher öldü mü, diziden çıkacak mı?' sorusunu getirdi. Diğer taraftan, 'Emanet Sıla Türkoğlu diziden ayrılacak mı, ölecek mi?' sorularına yanıt aranmaya da başlandı.

Dizi
06 Temmuz 2022 - 12:56
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Emanet Seher öldü mü, diziden çıkacak mı? Emanet Sıla Türkoğlu diziden ayrılacak mı, ölecek mi?
Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizileri arasında yerini alan Emanet'te Yaman, intikam almadan önce Seher’in hayallerini gerçekleştirmek ister ve bununla ilgili harekete geçer. Seher ise başına gelecek olaylardan habersiz mutlu anlarını sevdiği insanla yaşamaya başlar. Yaman, Seher’in mutlu olduğunu gördükçe kendisi de mutlu olur fakat Birlikte gittikleri Ziya ile Çiçek’in düğün günü onlar için büyük bir kabusa çevrilir. Seher, düğün günü vurulur. Yaman sevdiği kadına zarar veren kişileri bulmak için çabalarken acı haberle karşılaşılır.

Emanet Seher öldü mü

2 sezondur ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Emanet, Kanal 7 ekranlarına yukarıdaki konuyla birlikte ara verdi. Sezon finaline giden dizide Seher'in vurulması izleyicileri oldukça fazla üzdü. Dizinin müdavimleri, Seher'in ölüp ölmediğini merak etmeye başlarken, yeni sezonda Sıla Türkoğlu'nun kadroda yeniden yer alıp almayacağını araştırmaya başladı.

Emanet Seher öldü mü, diziden çıkacak mı?

7 Eylül 2020'de ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen Emanet dizisi, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarından izleyicilerle buluyordu. Dram ve romantik tür olarak çekilen dizinin sezon finali bölümünde Seher'in vurulması akıllara bir çok soru getirmeyi başardı.

Emanet Seher öldü mü

Seher'in son bölümde vurulması ve hemen ardından hastaneye kaldırılması görülürken, yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan Emanet dizisinde Seher ölüp ölmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'nun diziden çıkıp çıkmayacağı yeni sezonda kadroda yeniden yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Emanet, yeni sezonuyla ekranlara tekrar geldiğinde herşey netlik kazanacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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