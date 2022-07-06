Her hafta Pazartesi günleri Kanal 7 ekranlarından izleyicilerle buluna Emanet dizisi, Yaman ve Seher'in hikayesini ele alıyor. 2 sezondur ekranlarda yayınlanan dizi, 4 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı ve yaz tatiline girdi. Dizinin müdavimleri ise dizinin yeni sezonunun şimdiden iple çekmeye başladı.
Dizi
06 Temmuz 2022 - 12:57
Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet yeni sezon fragmanı ve başlangıç tarihi
Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet, sezon finaliyle ekranlara geldi. Dizinin müdavimleri ise dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte, Kanal 7 Emanet yeni sezon fragmanı ve başlangıç tarihi..
Dizi
06 Temmuz 2022 - 12:57