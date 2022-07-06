Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet yeni sezon fragmanı ve başlangıç tarihi

Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her hafta Pazartesi günleri Kanal 7 ekranlarından izleyicilerle buluna Emanet dizisi, Yaman ve Seher'in hikayesini ele alıyor. 2 sezondur ekranlarda yayınlanan dizi, 4 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı ve yaz tatiline girdi. Dizinin müdavimleri ise dizinin yeni sezonunun şimdiden iple çekmeye başladı.Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Emanet, her bölümü heyecanla beklenen dizi haline geldi. Seher ve Yaman'ın hikayesinin ele alındığı dizinin yayınlanan sezon finalinde Seher'in vurulması izleyiciyi epey üzerken, yeni bölümlerde neler olup biteceği merakla beklenmeye başladı. Beğeniyle takip edilen dizilerden olan Emanet’in yeni sezona ne zaman başlayacağı ise bu kapsamda büyük merak konusu oldu. Yapım şirketi ve kanaldan edinilen bilgilere göre Emanet dizisinin yeni sezon bölümleri yaklaşık olarak 3 ay sonra başlayacak. Dizinin yeni sezonuyla ilgili fragman ise henüz yayınlanmadı