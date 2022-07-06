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06 Temmuz 2022 - 12:57

Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet yeni sezon fragmanı ve başlangıç tarihi

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet, sezon finaliyle ekranlara geldi. Dizinin müdavimleri ise dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte, Kanal 7 Emanet yeni sezon fragmanı ve başlangıç tarihi..

Dizi
06 Temmuz 2022 - 12:57
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Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet yeni sezon fragmanı ve başlangıç tarihi
Her hafta Pazartesi günleri Kanal 7 ekranlarından izleyicilerle buluna Emanet dizisi, Yaman ve Seher'in hikayesini ele alıyor. 2 sezondur ekranlarda yayınlanan dizi, 4 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı ve yaz tatiline girdi. Dizinin müdavimleri ise dizinin yeni sezonunun şimdiden iple çekmeye başladı.

Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak

Emanet yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Emanet, her bölümü heyecanla beklenen dizi haline geldi. Seher ve Yaman'ın hikayesinin ele alındığı dizinin yayınlanan sezon finalinde Seher'in vurulması izleyiciyi epey üzerken, yeni bölümlerde neler olup biteceği merakla beklenmeye başladı.

Beğeniyle takip edilen dizilerden olan Emanet’in yeni sezona ne zaman başlayacağı ise bu kapsamda büyük merak konusu oldu. Yapım şirketi ve kanaldan edinilen bilgilere göre Emanet dizisinin yeni sezon bölümleri yaklaşık olarak 3 ay sonra başlayacak. Dizinin yeni sezonuyla ilgili fragman ise henüz yayınlanmadı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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