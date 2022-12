Embiid 53 sayı attı, 76ers kazandı

NBA'de 7 karşılaşma oynandı. Philadelphia, kendi evinde oynadığı Hornets maçını, yıldız oyuncusu Embiid'in başarılı performansıyla kazandı. embiid bu sezon 2. kez 50 sayının üstünde attığı bir maç oynadı. 76ers'ta James Harden double double yaparak 19 sayı, 16 asist, 9 ribauntla takımının kazanmasında başrollerden biri oldu. Temsilcimiz Furkan Korkmaz ise karşılaşmayı 4 sayıyla tamamladı.Terry Rozier'in ve Kelly Oubre'nin 29'ar sayısı Hornets'in mağlup olmasını engellemedi ve bu Charlotte Hornets'in üst üste kaybettiği beşinci maç oldu. NBA'de bu hafta oynanan karşılaşmalar heyecan dolu geçerken, izleyiciler ekran karşısında adeta kitlendi. Basketbolseverler bu hafta oynanan müsabakaları soluksuz bir şekilde takip ederken aynı zamanda Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün de oyunu büyük bir beğeni topladı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırladı ve karşılaşmayı 97-92 kazandı. Alperen maçta 8 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle oynadı. - New Orleans Pelicans son 7 maçta 7 galibiyet Batı Konferansı'nda Konferans lideri Pelicans en yakın rakibi Phoenix Suns ile oynadığı karşılaşma nefesleri kesti. Ev sahibi Pelicans, normal süresi 117-117'lik skorla sonuçlanan ve uzatmaya giden mücadeleyi 129-124 kazandı. Pelicans, bu sonuçla son 7 maçta 7 galibiyet almış oldu. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Suns ise 4. sıraya geriledi. Maçı kazanan Pelicans'ta, Zion Williamson 35 sayı ve 8 ribaunt, C.J. McCollum ise 29 sayı 7 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Suns'ta iste Deandre Ayton 28 sayı, 12 ribaunt, 5 asist ve Mikal Bridges 27 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı. - Sonuçlar New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 129-124 (uzatmada) Orlando Magic-Toronto Raptors: 111-99 Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 131-113 New York Knicks-Sacramento Kings: 112-99 Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 117-124 Atlanta Hawks -Chicago Bulls: 123-122 (uzatmada) Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 97-92