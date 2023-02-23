Emekli bayram ikramiyesi ne kadar netleşti! Duyanlar bu kararı beklemiyordu

EYT düzenlemesiyle beraber milyonlarca vatandaş emekli olmaya hazırlanırken bayram ikramiyelerinde ki gelişmeler de gündeme geldi. Deprem sonrasında piyasalarda durgunluk yaşanırken ödenecek olan bayram ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. birkaç yıldır Ramazan ve Kurban Bayramında 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu sene zam beklentisi oldukça arttı. 2023 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların devamında ikramiyeler hedef haline geldi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri 1000 TL olarak başlarken geçtiğimiz yılda 100 TL zam ile yeni tutar 1100 TL olarak hesaplara yatırıldı. Bu sene maaşlara yüzde 30 oranında zam yapılmasıyla beraber bayram ikramiyeleri için zam beklentisi oluştu. EYT düzenlemesinin gelecek seneye ertelenmesi gündeme gelirken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine değindi. Fakat gündemde yetkililerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yaptığı açıklama henüz yayınlanmadı.