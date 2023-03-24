Emekli bayram ikramiyesinde son viraj! Emekliler bayramı rahat geçirecek: İşte rekor zamlı yeni miktar

Milyonları etkileyen emeklilik ve bayram ikramiyeleri konusunda Ankara'da önemli bir toplantı düzenlendi. Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari emekli maaşına zam için bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Detaylar haberimizde…
EMEKLİLER İÇİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: BAKAN BİLGİNLE KRİTİK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÖRÜŞMESİ! 5.500 TL DETAYI SEVİNDİRDİ
Emekli olan milyonlarca vatandaşı sevindirecek sıcak bir gelişme oldu. Ramazan ayında artan bayram ikramiyeleri şimdiden emeklileri heyecanlandırıyor. Emekliler yaptıkları açıklamalar da en az 5 bin 500 Türk Lirası ikramiye beklentilerinden bahsettiler. Bir son dakika bir gelişmesi oldu ve Çalışma Bakanı Vedat Birgin ve Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ile görüşecek. Emekliler, ramazan ayı sonrası bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla bekliyorlar. Pek çok kaleme ve maaşa yapılan artışların ardından bayram ikramiyelerinin de artması bekleniyor. Bakan Bilgin ve TÜED Başkanı Kazım Ergün bugün saat 12:00'de bir araya gelecek.