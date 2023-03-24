EKONOMİ
24 Mart 2023 - 10:30

Emekli bayram ikramiyesinde son viraj! Emekliler bayramı rahat geçirecek: İşte rekor zamlı yeni miktar

Milyonlarca emeklinin maaş artı bayram ikramiyesi alıp almayacakları merak konusu oldu. Emekli vatandaşı sevindiren haber sonunda geldi. İşte detaylar…

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 10:30
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Emekli bayram ikramiyesinde son viraj! Emekliler bayramı rahat geçirecek: İşte rekor zamlı yeni miktar


Milyonları etkileyen emeklilik ve bayram ikramiyeleri konusunda Ankara'da önemli bir toplantı düzenlendi. Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari emekli maaşına zam için bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Detaylar haberimizde…

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EMEKLİLER İÇİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: BAKAN BİLGİNLE KRİTİK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÖRÜŞMESİ! 5.500 TL DETAYI SEVİNDİRDİ



Emekli olan milyonlarca vatandaşı sevindirecek sıcak bir gelişme oldu. Ramazan ayında artan bayram ikramiyeleri şimdiden emeklileri heyecanlandırıyor. Emekliler yaptıkları açıklamalar da en az 5 bin 500 Türk Lirası ikramiye beklentilerinden bahsettiler. Bir son dakika bir gelişmesi oldu ve Çalışma Bakanı Vedat Birgin ve Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ile görüşecek.

Emekliler, ramazan ayı sonrası bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla bekliyorlar. Pek çok kaleme ve maaşa yapılan artışların ardından bayram ikramiyelerinin de artması bekleniyor. Bakan Bilgin ve TÜED Başkanı Kazım Ergün bugün saat 12:00'de bir araya gelecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihleri arasında. Emeklilik bayram ikramiyelerinin de bu tarihten bir hafta önce ödenmesi gerekmektedir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

TÜED Başkanı Ramazan Ergün, bayram ikramiyelerine zam beklendiğini söyledi. Bu nedenle Ergün, bayram ikramiyelerinin en az asgari emekli maaşı kadar olması ve ikramiyenin 5.500 TL olması gerektiğini söyledi. Bu talep üzerine bir toplantı planlandı ve toplantının bugün öğle saatlerinde gerçekleşeceğini biliyoruz.

Emeklilere ödenecek yeni ikramiye tutarı da belirlenecek.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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