Emekli bayram ikramiyesine görülmemiş zam! Ne yüzde 100 ne 200: Yeni rakam baş döndürdü!

Uzun zamandır beklenen emekli ikramiyeleri için zam müjdesi verilirken 1100 TL olan bayram ikramiyesinin 2023 senesinde artış göstermesi bekleniyor. Seçim öncesinde emekli bayram ikramiyelerine zam geleceği düşünülürken müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları merak konusu oldu. İşte, Ankara'daki kulislerde seçim öncesi zam hazırlığı hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Genel seçime az zaman kala zam dalgası geliyor. Asgari ücrete, memur ve emeklilere ek zam haberi geldi. 14 Mayıs'ta yapılacağı bahsedilen seçimle beraber Ankara kulisleri hareketliliğe geçti. İktidar partilerinin oy oranlarının düşmesine paralel olarak zam oranlarında yükseleceğine iddia edildi.
Asgari ücretlilere yüzde 54.66'lık zam açıklanırken seçimden önce yeni bir ayarlama yapılacağı sinyali bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselişe geçti. Gelecek zamlara ilişkin kulislerde konuşmalar dönerken daha önce asgari ücretin 2 katı maaş alanlar şimdi asgari ücretle aynı seviyeye indirildi. Kulislere yansıyan bilgilere bakılarak 2023 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yüzde 40 civarında artışlar yaşandı. Kalan kısmı seçim öncesine bırakıldı. Enflasyon karşısında koruyucu zamların yapılmamasında ki önemli etken emekli maaşının devlet tarafından ödeniyor olması gerekir.