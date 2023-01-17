Emekli bu yıl çok şanslı! Yeni müjde geldi... Maaşa ek ikramiye verilecek! Başvuru yok, herkese ödenecek!







EMEKLİYE YENİ MÜJDE! ZAM ALAN EMEKLİYE BİR İKRAMİYE DAHA ÖDENECEK!







BANKALAR PROMOSYON İÇİN YARIŞIYOR

AKBANK OCAK AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI;

Emekliler 2023'te %30 zam aldı. Öyle ki bankalar emekliler için birbirleriyle yarışıyor. Birçok devlet bankası ve özel banka olmasına rağmen yeni bir promosyon kampanyası ile 2023 yılına ulaşmıştır.Emeklileri sevindirecek yeni bir gelişme daha var. Yeni yılda kampanya rakamları güncellendi. Akbank, mevcut emekli maaşı için en yüksek tutarı sağlayan bankalardan biridir. Emeklinin yüzünü güldüren ilk ilan Akbank'tan geldi.Akbank geçtiğimiz günlerde Ocak 2023 güncel promosyon rakamlarını açıkladı. Geçen yıl milyonlarca emekli promosyon ücretlerini cebine indirmeyi başardı. Bankalar kendi aralarında ciddi bir rekabet içinde daha fazla müşteri çekmek için en yüksek başarıyı yakalamaya çalışan bankalarda 2023 yılında faaliyetlerine hız verecek. Akbank'ın 2023 yılı güncel kampanya rakamlarını sizlere anlatacağız.500 TL’den az Maaş Alanlar için: 4.200 TL 500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlar için: 4.850 TL 500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlar için: 6.250 TL 10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlar için: 7.000 TL SGK Emekli Maaşını Akbank’tan Alanlara 7.000 TL Akbank yaptığı açıklamada, emeklilere verilen kampanya sayısına ilişkin detayları da paylaştı. Emekli Sandığı, SSK veya BAĞ-KUR emeklileri, 1-31 Ocak 2013 tarihleri arasında maaşlarını Akbank'a aktararak bu kampanyadan yararlanacak. Akbank'a maaş aktaran emeklilerin 3 yıl maaşlarını bu bankadan almaları gerekiyor. Taahhüt veren emekliler 7.000 TL'ye kadar promosyon ücreti alacak. Emekliler promosyonların yanı sıra ofise gitmeden Akbank'ın mobil ya da internet bankacılığından maaş transferi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca maaşınızı Akbank'a havale edebilir ve müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla talepte bulunabilirsiniz. Diğer bankalarda birçok promosyon yaparak emekli vatandaşlara fayda sağlamaktadır.