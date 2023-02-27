Emekli dört gözle bekliyor... Zamlı emekli bayram ikramiyesini duyan sevinçten 4 köşe olacak! Hükümetten zam müjdesi geldi! Bayram ikramiyesi 5000 TL oluyor

Emekli vatandaşlar merakla emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki bu sene emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? Emekliler ne kadar ikramiye alıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİEmekli vatandaşlar bu sene emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağını merakla araştırıyor. Emekli ikramiyeleri geçtiğimiz sene 1.100 TL olarak yatırılmış ve emekliler toplam 2 bin 200 TL ikramiye ödemesi almıştı. Bu sene Ramazan Ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve Ramazan Bayramı 21 Nisan günü olacak. Ramazan Bayramı için ödenecek emekli ikramiyelerinin 15 Nisan tarihinde hesaplara yatması bekleniyor. Geçtiğimiz sene emekli vatandaşlar büyük bir ikramiye zammı beklemişti ancak zam gelmemişti.
Bu sene emekli vatandaşlara ikramiyeleri için yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Bu şekilde bir zam yapılırsa emekli vatandaşlar 1.430 TL ikramiye ödemesi alacak. Yani toplamda iki bayram için 2 bin 860 TL ödeme alacaklar. Ancak emekli vatandaşlar bu sene ikramiyelere daha fazla zam yapılmasını bekliyor ve en az 5 bin 500 TL ödeme olmasını talep ediyor. Eğer emekli vatandaşların talepleri karşılanırsa toplam 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında mecliste yapılmakta olan çalışmalara ara verilmiş ve başta EYT yasası çalışmaları olmak üzere birçok konu askıya alınmıştı. Çalışmalara ara verilen konulardan biri de emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili oldu. Ancak emekli ikramiyelerinin Mart ayı sonuna kadar belli olması bekleniyor.