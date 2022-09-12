EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:52

Emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor! O promosyonlara yeni bir zam geldi! 10 bin TL'yi geçecek, cebiniz para dolacak

Bankacılığın zirvesine çıkma yarışı her geçen gün hızlanıyor. Yaklaşık 7.500 TL olan emekli maaşı desteğinin Ocak ayında 10 bin TL'yi aşması bekleniyor.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:52
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Emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor! O promosyonlara yeni bir zam geldi! 10 bin TL’yi geçecek, cebiniz para dolacak


Emekli maaşları artırıldığında, bankalar arasında en üst sıralarda promosyon verme savaşı hız kazandı. Promosyon bedelleri gün geçtikçe artarken bankalar kampanya süresini de uzatmaya başladı.

Bankaların verdiği bu promosyonlarda her gün yeni ve önemli gelişmeler oluyor. Bazı bankaların verdiği yaklaşık 7.500 TL tutarındaki emekli maaşı desteğinin Ocak ayına kadar 10.000 TL'yi aşması bekleniyor. Bankalar, planladıkları promosyon kampanyasını Ekim ayı sonuna kadar uzatmaya karar verirken bu gelişme en çok emeklileri sevindirdi. Ayrıca, Ocak ayında daha farklı gelişmelerin yaşanılacağına da inanıyor.



Emekli promosyon 10 bin TL

Bazı bankalar ödeme kampanyası hedeflerini koruyor

Belirlenen müşteri hedeflerine ulaşan bazı bankalar maaş promosyon ödemelerini azaltırken, bazıları promosyon fiyatlarını daha da artırdı. Yılda iki kez artırılan emekli maaşı artışlarını hesaplayan bankalar, Ocak 2023'ü de saydı ve yeni bir promosyon teklifleri için düğmeye bastı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranına göre Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alacak. Temmuz emekli maaşı zammı %42,35 seviyesinde gerçekleşti, ancak bankalar daha yüksek maaşlar karşısında müşteri kazanma yarışına girdi.

Ocak ayında 10 bin TL'yi aşması bekleniyor!

Ocak 2023'te emekli maaşına ve memur maaşlarına artış yapılacak ve bu artış 2022 enflasyon oranı kullanılarak belirlenecek. Bankalar ise, emekli maaşı oranına göre promosyonu artıracak. Bu kapsamda promosyon tutarının 10.000 TL'yi aşması bekleniyor.

TCMB'den alınan bu verilere göre altı aylık enflasyon oranı %19,84 olarak hesaplandı. Bu beklentinin karşılanması durumunda SSK ve Bağ-Kur'un Ocak ayı emekli maaşı artışı %19,84, yıllık maaş artışı ise %70'in üzerinde olacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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