Emekli maaşları artırıldığında, bankalar arasında en üst sıralarda promosyon verme savaşı hız kazandı. Promosyon bedelleri gün geçtikçe artarken bankalar kampanya süresini de uzatmaya başladı. Bankaların verdiği bu promosyonlarda her gün yeni ve önemli gelişmeler oluyor. Bazı bankaların verdiği yaklaşık 7.500 TL tutarındaki emekli maaşı desteğinin Ocak ayına kadar 10.000 TL'yi aşması bekleniyor. Bankalar, planladıkları promosyon kampanyasını Ekim ayı sonuna kadar uzatmaya karar verirken bu gelişme en çok emeklileri sevindirdi. Ayrıca, Ocak ayında daha farklı gelişmelerin yaşanılacağına da inanıyor.
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:52
Emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor! O promosyonlara yeni bir zam geldi! 10 bin TL'yi geçecek, cebiniz para dolacak
Bankacılığın zirvesine çıkma yarışı her geçen gün hızlanıyor. Yaklaşık 7.500 TL olan emekli maaşı desteğinin Ocak ayında 10 bin TL'yi aşması bekleniyor.
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:52
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