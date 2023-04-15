Emekli ikramiye tarihleri belli oldu! Maaşını ayın 17, 18, 19, 21,22, 25'inde alanlar dikkat: Maaş ve ikramiye takvimi yayınlandı!

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. Emekli olanlar ve EYT'liler için önemli bir gün olan nisan ayında, mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler zamlı emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alacaklar. Bayram ikramiyesi ödemeleri ise 19 Nisan'a kadar devam edecek. Aşağıda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yer almaktadır. Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri için beklenen gün nihayet geldi ve binlerce EYT'li emekli, hak ettikleri zamlı maaş ve ikramiyelerini alacaklar. Emeklilik başvurusunu mart ayında yapamayanlar da hak kaybı yaşamayacaklar. Ramazan Bayramı için belirlenen 2 bin TL'lik zamlı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatacak. Bu arada, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair bilgiler de açıklandı. Aşağıda, emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yer almaktadır.
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. SGK kapsamında ödeme günü 17-20 Nisan olan emekliler, aylık ve bayram ikramiyelerini 14 Nisan'da alacaklar. Ödeme günleri 21-28 Nisan arasında değişen emeklilerin ise ödemeleri farklı tarihlerde yapılacak. Bağkur kapsamında ödeme günü 25-26 Nisan olan kişiler 17 Nisan'da, 27-28 Nisan olanlar ise 18 Nisan'da ödeme alacaklar. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 19 Nisan'da ödenecek. Tüm emeklilere, maaşların 5.500 TL'den 7.500 TL'ye ve ikramiyelerin 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltilmesiyle 2.900 TL fazladan ödeme yapılacak.
Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri tarafından alınabilir. Ayrıca, mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler de bayram ikramiyesi almaya hak kazanırlar.