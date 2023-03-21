Emekli ikramiyesinde çıldırtan rakam! İki kez ikiye katlanmış ödenecek: Açıklanan rakam dudak uçuklattı













EMEKLİLERE ÇİFTE BAYRAM

2023 yılında yüzde 30 zam almasına rağmen asgari ücretin altında kalan emekli maaşları, emekliler arasında hayal kırıklığına neden oldu. Bu durumun ardından emekliler, bayram ikramiyelerine odaklandı. Şimdi ise emeklilerin bayram ikramiyeleri için zam iddiası gündemde. İddialara göre, emeklilerin beklediği zam haberleri geldi ve 4.180 TL ödeme yolda.Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 oranındaki zamın ardından, en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 901 liraya yükseldi. İşçi emeklilerinin en düşük maaşı ise 5 bin 500 lira olarak belirlendi. 2023 yılı için emekli ve memur maaş zammı önce yüzde 25 olarak açıklanmış, ardından yüzde 30 olarak güncellenmişti. Bu zam oranlarına rağmen, emeklilerin asgari ücretin altında kalan maaşları hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi ise emeklilerin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyelerine dair beklentiler artarak devam ediyor.Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin alacakları bayram ikramiyeleriyle ilgili yüksek bir zam iddiası ortaya atıldı. Resmi bir kaynağı olmayan iddialara göre, bin 100 liralık ödemeler yüzde 280 oranında zam yapılması durumunda 4 bin 180 liraya yükselecek. Ancak uzmanlar, bahsi geçen zam oranının hazineye getireceği yüke dikkat çekerek daha düşük tutulacağını aktarıyor. Türkiye'de 13 milyon 700 bin emekli bulunurken, bu iddia edilen rakamın bütçeye büyük bir yük getireceği öngörülüyor. Söz konusu iddiaların netliği için önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama bekleniyor.