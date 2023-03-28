Emekli ikramiyesine son dakika dokuşunu! Resmen o rakama çıkarılıyor: Emekliler bu ikramiyeyi duyunca sevinçten çıldıracak!







8.500 TL'YE YÜKSELTİLDİ







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak güncellendiği bilgisi verildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise emekli ikramiyeleri için önemli açıklamalarda bulundu. 2018 yılından bu zamana emeklilere yatırılan ikramiye ödemelerine zam geldiği müjdesi verildi. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Nisan, Kurban bayramı ikramiyelerinin ise Haziran ayında ödeneceği bilgisi verildi. Yapılan düzenlemelerle beraber aylık farklılıkları ortadan kaldırıldı.Bayram ikramiyeleri için çeşitli açıklamalar yapılırken bir önemli açıklama da HDP tarafından geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 8.500 TL olması yönünde TBMM'ye kanun teklifinde bulundu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigorta Kanunu üzerinde ki değişiklik yapılması üzerine meclise teklif sunuldu.Paylan, gerekçeleri sunarken 13 milyo emekli, dul ve yetimin büyük kısmı açlık sınırının altında ve alım gücü bitmiş olmasıyla mücadele verdiği belirtildi. Ülkemiz, ‘en iyi emeklilik’ şartlarını sunan ‘Küresel Emeklilik Endeksinde’ son sıralarda yer almaktadır. Emeklilere biraz da olsa derin nefes aldırmak için bayram ikramiyeleri 8.500 TL’ye yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.2018 yılında 1000 TL olan emekli bayram ikramiyeleri 5 senede yalnızca 100 TL zamlanarak 1.100 TL olarak güncellendi. Bunun üzerine alım gücünün git gide azalmasıyla beraber 2 bin TL'ye yükseltilmesi önerisi ekonomik şartlarda kabul edilemeyeceğini söyleyen Paylan, dul, yetim, yaşlılık aylığı ve ikramiyelerinin 8.500 TL olarak güncellenmesi gerektiğini savundu.