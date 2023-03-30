Emekli ikramiyesini Ziraat Bankası'ndan çekecek olanlar dikkat! Tarih verildi













Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için her yıl olduğu gibi Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak olan ödemelerde, emekli bayram ikramiyesi tutarı geçen yıla göre iki katına çıkarıldı. Bu nedenle emekli vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Ziraat Bankası emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için en çok tercih edilen bankalardan biri. Banka, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıklayacak. Ödemelerin genellikle bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırıldığı düşünülürse, Ziraat Bankası'nın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden ödeme tarihleri hakkında bilgilendirme yapması muhtemel. Ayrıca banka şubelerinden ve müşteri hizmetleri hattından da bilgi alınabilir. Emekli bayram ikramiyesi tutarı, emekli vatandaşlar için önemli bir destek olduğu için ödeme tarihleri yaklaştıkça merak da artıyor. Sonuç olarak, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihi merakla bekliyorlar. Bankanın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak ödeme tarihlerini duyurması bekleniyor.