EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 16:56

Emekli maaş promosyonları için yeni karar: Ödemelerde anlaşma yapıldı! Başka bankadan hesap açma derdine son..

Çalışılan süreçte Garanti BBVA’dan maaş alanlar, emekli olduktan sonra da bankaya 3 yıl kalma sözü vermeleri halinde promosyon kampanyasından yararlanabiliyorlar.

EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 16:56
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Emekli maaş promosyonları için yeni karar: Ödemelerde anlaşma yapıldı! Başka bankadan hesap açma derdine son..


Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrası emekli maaş promosyonlarında sürekli yeni kampanyalar ortaya çıkarıldı. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliler de bu promosyonlardan faydalanmak için başvurular yapıyor. Bu kapsamda Garanti BBVA’dan promosyonlar ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Çalıştığı dönemde Garanti BBVA'dan maaş alanlar emekli olduklarında promosyon almaya hak kazanacaklar. Bunun için tek şart bankaya 3 yıl kalma sözü vermek.



Garanti BBVA'dan emekli promosyon kampanyası açıklaması

Garanti BBVA'dan emekli promosyon kampanyası açıklaması

Garanti BBVA'dan emekli maaşlarına ilişkin başlatılan promosyon kampanyası hakkında yapılan açıklamada emekliler için promosyon ödemelerinin tamamlandığı ve 20 Eylül'de başlatılan kampanya için de müşterilerin en yakın şubeyi ziyaret ederek promosyon süreçlerini başlatabilecekleri bildirildi.

20-30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında bankadan üç yıl süreyle maaş almayı taahhüt edenlerin ve 1.500 TL'ye kadar aylık net maaş alanlara 4.000 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 6.000 TL promosyon ödemesinin yapılacağının belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamanın devamında kampanyaya ek olarak, Garanti BBVA Bonus Kredi Kartı başvurusu onaylananların ya da ellerinde Bonus kredi kartı olanların 31 Ekim 2022 tarihine kadar toplamda 500TL harcama yapmaları ve belirtilen süreç ieçrisinde bankaya en az iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlerin 1.500TL bonus kazanacakları kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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