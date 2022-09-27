Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrası emekli maaş promosyonlarında sürekli yeni kampanyalar ortaya çıkarıldı. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliler de bu promosyonlardan faydalanmak için başvurular yapıyor. Bu kapsamda Garanti BBVA’dan promosyonlar ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Çalıştığı dönemde Garanti BBVA'dan maaş alanlar emekli olduklarında promosyon almaya hak kazanacaklar. Bunun için tek şart bankaya 3 yıl kalma sözü vermek.
EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 16:56
Emekli maaş promosyonları için yeni karar: Ödemelerde anlaşma yapıldı! Başka bankadan hesap açma derdine son..
Çalışılan süreçte Garanti BBVA’dan maaş alanlar, emekli olduktan sonra da bankaya 3 yıl kalma sözü vermeleri halinde promosyon kampanyasından yararlanabiliyorlar.
EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 16:56
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