Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve sunulan fırsatlar







EMEKLİ MAAŞINI BAŞKA BANKAYA TAŞIMAK

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYASI







Emekli maaşlarının taşınmasıyla beraber bankalar çeşitli promosyon kampanyalarını sunmaktadır. Özel ve kamu bankaları arasında kıyasıya mücadele verilen müşteriler için teklifler verilir. Bankalar 600 TL'den başlayan fiyatlarla ücretler öderken birçok banka promosyon kampanyalarını açıkladı. İşte bankaların promosyon ayrıntıları haberimizde10 milyondan fazla emeklinin bulunduğu ülkemizde çeşitli fırsatlar tanınmaktadır. Bunun için bankalar bünyesine müşteri getirmek için promosyon fırsatları verilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yılda yaklaşık 125 milyon liralık maaş ödemesi gerçekleştirilirken aynı zamanda bunların yanı sıra promosyon ödemesi de gerçekleşmektedir. Ülkemizde ki emekli maaşlarının yüzde 80 bölümü kamu bankaları üzerinden maaşını alırken özel bankalar üzerinden kıyasıya mücadele arttı.En az 500 TL olan emekli maaşlarına 24 ay boyunca maaşların taşınmasıyla beraber düzenli olarak 200 TL verilir.Maaşını ilk kez taşıyacak olanlara tanınan fırsat takip eden ay içerisinde 50 puan yükleniyor.Maaşını PTT'ye taşıyan kişilere tanınan fırsat maaşlarını evlerine ya da istedikleri adrese teslim etmek.Maaşını Denizbank'a taşıyan emeklilere 200 TL nakit ödeme yapılıp fastPlay uygulaması üzerinden 50 TL indirim sağlanıyor.: Maaşın taşınmasından sonra hesap işletim ücreti ödenmemektedir. Bununla beraber 300 TL chip paraları hesaplara aktarılır.: Maaşını Vakıfbank'a taşıyan kişilere 10 bin TL kredi verilip 36 ay vade sunulur.Bank: Maaşını taşıyan herkese çeyrek altın verip aynı zamanda 10 bin TL üzeri kredi fırsatı sunulmaktadır.Yapı Kredi üzerine maaş taşıma yapacak olanlara 300 TL puan kazanma imkanı veriliyor. Aynı zamanda Acil Medline Sağlık Hizmeti Üyeliği’ni de hediye ediyor.Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinde taşıma işlemi yapan emeklilere kasko işlemleri için yüzde 10 indirim sağlanır.