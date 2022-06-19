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EKONOMİ
19 Haziran 2022 - 10:46
Güncelleme: 19 Haziran 2022 - 14:38

Emekli maaş zamları belli oldu! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en yüksek ve en düşük emekli maaşları

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Temmuz ayı emekli maaşları zammında sona gelindi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en son yaptığı açıklamada ''vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek'' sözü ile zam çalışmalarına başlanılmıştı. Bir çok vatandaşın Temmuz zammında emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu? İşte 2022 SSK BAĞ-KUR en düşün ve en yüksek emekli maaşları tablosu...

EKONOMİ
19 Haziran 2022 - 10:46
Güncelleme: 19 Haziran 2022 - 14:38
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Emekli maaş zamları belli oldu! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en yüksek ve en düşük emekli maaşları

Emekli maaşları tablosu için 2022 Temmuz’da yapılacak olan emekli zammı için Haziran ayı enflasyonu beklenilmektedir. Şimdiye kadar açılanmış olan 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşları için en az yüzde 35 oranında zam kesinleşti. Temmuz ayı itibari ile hesaplarına yatacak olan zamlı emekli maaşlarını merak eden vatandaşlar, 2022 Temmuz zam mı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Emekli maaş 2022 Temmuz ayı tablosu
2000 senesinden önce olan emekli SSK’lı vatandaşları için en düşük emekli maaşları 4 bin 465 TL olacak. 2022 Temmuz  emekli maaşları ile ilgili son durum nedir? İşte detaylar…
Emeklilere her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmaktadır. Bu zamlar enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Bu seneki enflasyon oranı ise 5 aylık olarak yüzde 35 e tekabül etmektedir.
En düşük emekli maaşları ne kadar olacak?
son dakika gelen habere göre emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı 35.64 olarak belirlendi.
Erdoğan yaptığı açıklamada ise; Herkesin gelirini arttıracak düzenlemeler hazırlıyoruz demiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’de Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalara yakın ifadelerde bulunarak Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerindeki açıklamarını dile getirdi.
2022 Temmuz ayı emekli zammı belli oldu

EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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