Emekli maaş zamlarının onaylanmasına çok az kaldı: Oranlar netleşiyor!

Kamu işçilerine yapılan zamlar sonrasında emekli vatandaş merakla Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını araştırmaya başladı. Maaş farklarına göre zam oranları da değişecek! Peki ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ ZAM ORANLARI MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEKKamu işçilerine geçtiğimiz günlerde yüzde 45 oranında zam yapılmış ve en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL olarak belirlenmişti. Yapılan zamlar sonrasında emeklilerin ve memurların da yüksek zam beklentisi arttı. Emekli vatandaşlara EYT yasası sonrasında 2 bin TL zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Son gelen haberlere göre ise SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaş için kademeli şekilde zam yapılacak.
7 bin 500 TL maaş alan vatandaşlar 10 bin TL maaş alan vatandaşa farklı, 10 bin TL ve 15 bin TL arasında maaş alanlara farklı, 15 bin TL ve 20 bin TL arasında emekli maaşı alanlara farklı ve 20 bin TL üstü emekli maaşı alan vatandaşa farklı zam oranı uygulanacak. Yapılacak zamlarla birlikte emekli maaşlarında yaşanan adaletsiz durumun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kamu işçilerine ise geçtiğimiz günlerde yüzde 45 oranında zam uygulandı. Aynı zamanda ikinci altı aylık dönemde büyüme oranına göre yüzde 15; üçüncü ve dördüncü aylık dönem için yüzde 10 enflasyon farkı eklenecek.