Finans
20 Nisan 2023 - 23:30

Emekli maaşı 10.000 TL'den az olanlara müjde! Devlet elini taşın altına koydu: O miktar hesaplara yatırılacak!

Bu yıl emekliler için adeta bayram havasında geçiyor ve devam etmekte şimdi de devletten emeklilere müjde geldi. İşte detaylar…

Finans
20 Nisan 2023 - 23:30
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Emekli maaşı 10.000 TL'den az olanlara müjde! Devlet elini taşın altına koydu: O miktar hesaplara yatırılacak!


Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyaları ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya da kamu banklarından geldi. Detaylar haberimizde…

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EMEKLİ MAAŞLARI 7500 TL İLE 10000 TL ARASINDA OLANLAR DİKKAT: EMEKLİLERE ÖZEL DEVLET DESTEKLİ KREDİ KAMPANYASI!

Bir son dakika haberi, Türkiye'deki tüm emekli vatandaşlar için maaşı 7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında olanlara yeni bir kredi paketi sunuldu. Devlet destekli bu kredi kampanyası, emeklilik hesapları aracılığıyla destek olarak 30.000 Türk Lirası ila 50.000 Türk Lirası arasında ödeme yapacak. Bu ödemeler, uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile bankalardan ihtiyaç kredisi olarak alınabilmektedir.

Emekli maaşı alan ve kampanyaya katılan vatandaşların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarından birinin müşterisi olması gerekmektedir. Bu bankaların müşterileri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler. Emeklilik hesabınız için internet bankacılığı şifreniz yoksa size en yakın banka şubesine başvurarak 50.000 Türk Lirasına kadar 1,69 faiz oranıyla kredi kullanabilirsiniz.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI İLE EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ FIRSATI!

Emekliler, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının müşterisi olarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi alabilmektedir. Bu özel kredi promosyonu, emeklilik hesabınız üzerinden işlem yapabileceğiniz bir seçenek olarak sunulmaktadır. Bankanızın internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bu kredi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Düşük faizli kredi ve vade imkanları ile emekliler ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir. Kampanyaya katılmak için emeklilik hesabınızın verildiği bankanın internet bankacılığı uygulamasına giriş yapabilir veya bulunduğunuz banka şubesine başvurabilirsiniz.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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