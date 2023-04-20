Emekli maaşı 10.000 TL'den az olanlara müjde! Devlet elini taşın altına koydu: O miktar hesaplara yatırılacak!

Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyaları ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya da kamu banklarından geldi. Detaylar haberimizde…
EMEKLİ MAAŞLARI 7500 TL İLE 10000 TL ARASINDA OLANLAR DİKKAT: EMEKLİLERE ÖZEL DEVLET DESTEKLİ KREDİ KAMPANYASI! Bir son dakika haberi, Türkiye'deki tüm emekli vatandaşlar için maaşı 7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında olanlara yeni bir kredi paketi sunuldu. Devlet destekli bu kredi kampanyası, emeklilik hesapları aracılığıyla destek olarak 30.000 Türk Lirası ila 50.000 Türk Lirası arasında ödeme yapacak. Bu ödemeler, uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile bankalardan ihtiyaç kredisi olarak alınabilmektedir. Emekli maaşı alan ve kampanyaya katılan vatandaşların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarından birinin müşterisi olması gerekmektedir. Bu bankaların müşterileri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler. Emeklilik hesabınız için internet bankacılığı şifreniz yoksa size en yakın banka şubesine başvurarak 50.000 Türk Lirasına kadar 1,69 faiz oranıyla kredi kullanabilirsiniz.