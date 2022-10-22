Finans
22 Ekim 2022 - 16:07

Emekli maaşı 3.500 - 10.000 TL arasında olanlar! Vakıfbank emekli promosyon kampanyası 2022!

Kamu bankaları emekli promosyonu kampanyasını başlattı. Maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan alanların emekli promosyon ücretleri açıklandı.

Finans
22 Ekim 2022 - 16:07
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Emekli maaşı 3.500 - 10.000 TL arasında olanlar! Vakıfbank emekli promosyon kampanyası 2022!
Özel bankalar arasında emekli promosyonu yarışı tüm hızıyla devam ederken, maaşı kamu bankalarında olan emekliler heyecanla promosyon teklifini bekliyordu. Birçok özel banka emekli promosyonunu 10 bin TL’ye kadar yükseltirken Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası son olarak 750 TL promosyon ücreti belirlemişti.

Kamu bankalarından peş peşe gelen açıklamalara göre, emekli promosyonlarında değişikliğe gidildi ve yeni ücretler belirlendi.

Kamu bankalarının emekli promosyon teklifi belli oldu

Kamu bankaları arasından ilk olarak Ziraat Bankası yeni emekli promosyonu kampanyasını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bir hamle de Vakıfbank’tan geldi ve 2022 yılı itibariyle emeklilere ödenecek promosyon miktarları netleşti.

Maaşlarına ek olarak para kazanmak isteyen emekliler, her 3 yılda bir maaşını farklı bir bankaya taşıyabiliyor. SSK ve Bağ-Kur’lular tarafından yoğun bir şekilde araştırılan ‘ Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? ‘ sorusu nihayet yanıtlandı.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyonu ne kadar 2022?

Özel bankaların emekli promosyonu kampanyalarında son tarih yaklaşıyor. Maaşını kamu bankalarından alan yüzbinlerce emekli ise maaşını başka bir bankaya taşımadan önce bankasından gelecek teklife dikkat kesilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen promosyon tutarının 5 bin TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu bankalarının da içerisinde bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı belirtildi.

SGK’dan gelen açıklama doğrultusunda, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerinde alabilecekleri azami tutarlar net bir şekilde ifade edildi. Vatandaşlar, emekli maaşlarının miktarına göre promosyon ödemesi alabilecekler. Buna göre;

Maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olanlar 3 bin TL,

3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında olanlar 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında olanlar 4 bin 500 TL

10 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 5 bin TL promosyon ödemesi alabilecekler.

Vatandaşların söz konusu promosyonları alabilmeleri için talepte bulunmaları ve maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacaklarının sözünü vermesi gerekiyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan miktarlar asgari düzeydedir. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yukarıda belirtilen miktarları kendi politikalarına göre yükseltme hakkına sahiptirler.

EDİTOR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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