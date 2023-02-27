Emekli maaşı 5.500-10.000 TL arası olanlar dikkat! Akbank'tan okkalı emekli promosyonu alacaksınız

Akbank`tan emeklinin yüzünü güldürecek promosyon hamlesi geldi. Milyonlarca emeklinin beklediği promosyon açıklamalarına Akbank'ta dahil olarak promosyon maaşını açıkladı. Detaylar haberimizde…
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNU AÇIKLADI! 10 BİN TL ÜZERİ DİYEREK DUYURULDU!
Türkiye'nin kamu bankalarından Akbank'tan emekliler için güzel bir haber
geldi. Milyonlarca emekli için promosyon maaşları açıklandı. Akbank Emekli promosyonunu 10 bin TL ve üzeri olarak duyurdu. Emekli maaşları ile geçimlerini kıt kanaat şekilde geçirmeye çalışan emekli vatandaşlar için can simidi gibi bir emekli promosyonu düzenleyen Akbank yapılacak maaş duyurusunu ve içeriğini açıkladı.
EN YÜKSEK MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?
Akbank, promosyon tutarlarını Şubat 2023'te güncelleyerek, emekli maaşını başka bir bankaya yatırıp maaşını Akbank'a gönderenlere maaş promosyonu ödeyeceğini açıkladı. İşte açıklanan maaş promosyonları ile ilgili güncelleme: 0 ile 3.000 499 TL arasında maaş alan emekli 4.000 200 TL promosyon alacak. 3.000 ile 7.499 TL arasında maaş alan bir emekli 4.850 TL maaş alacak. Maaşı 7.000 TL ve 9.999 TL olan emekliler 6.250 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olan emekliler ise 7.000 TL promosyon alacak.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Henüz Akbank'tan emekli maaşı almamış ve başka bir bankadan emekli maaşı alan kişiler, maaşlarını Akbank'a havale ederek promosyondan yararlanabilirler.
NASIL BAŞVURULACAK?
Maaş promosyonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Akbank şubelerine giderek orada işlem yapabilirler. Şubeye gelen vatandaşlar 3 yıl bankada kalma sözü vererek promosyon alabiliyor.