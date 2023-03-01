Emekli maaşı 5.500-10.000 TL arası olanlara güzel haber! 1 ay içerisinde 7500 TL ödenecek

İş Bankası’ndan büyük bir açıklama geldi İş Bankası’ndan yapılan bu açıklamaya göre şubeye gitmeden müşteri olan vatandaşlar için promosyon fırsatları başladı.
İş Bankası Duyurdu
SGK ile yapılan anlaşmaya göre 1 Kasım 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kampanyada emekli maaş ödemesi için İş Bankasını tercih edenlere 7500 TL’ye varan promosyon ödemeleri kapıda. Üstelik SGK
emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemeyecek ve birçok ayrıcalık ile avantajdan da yararlanabilecek.
İş Bankası Şube ve Bankamatikleri aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyenler, İnternet Şubesi’nden ve İşCep’ten emekli maaşını taşıması mümkündür. Emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini de en yakın şubeden gerçekleştirebilir.
Yeni Emekli Olacaklara
SSK ya da BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar direk olarak İş Bankası’nı tercih etmektedir. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma verecek oldukları dilekçe ile İş Bankası’nı seçmeleri mümkündür. Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşÇep, İnternet Şubesi ya da İş Bankası Şubeleri aracılığı ile promosyona başvurmaktır.
Emekli Maaşı İş Bankası’na Nasıl Taşınır?
Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi gibi aracılarla kolayca emekli maaşını İş Bankasına taşıyabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alıyorsanız, herhangi bir bloke bulunmuyorsa taşıma başvurunuz ve promosyon başvurunuz kolayca gerçekleşecektir. Şubeye gitmeden maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edilebilecek adımlar; • İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme • İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu • İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme • İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu Aynı zamanda şubeye gitmeden, E-Devlet’ten banka değişikliği işlemini gerçekleştirmek mümkündür.
Hangi Emekli Maaşı Türleri Promosyon Alabilir?
İş Bankası SGK ile yapmış oldukları anlaşma kapsamında; 1 Kasım 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyada ilk maaş ödemesini İş Bankası’nı tercih edenler ve haliyle emekli maaşı İş Bankası’nda bulunanlar promosyondan faydalanabilecek.
2023 Emekli Promosyon Ödemesi Ne Zaman Yapılır?
SGK Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası’ndan alma taahhüt etmeleri üzerine ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemelerini alacaklardır.
Emekli Maaşı Promosyon Ödeme Tutarları Nelerdir?
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık verecek olan tüm emekli maaşlarının 1 aylığına karşılık gelen tutar üzerinden hesaplanır. Maaş aralığı, promosyon tutarı; • 3500 TL’ye kadar olanlar 4500 TL, • 3500 TL – 7500 TL arasına kadar olanlar 5250 TL, • 7500 TL – 10000 TL arasına kadar olanlar 6750 TL, • 10000 TL ve daha fazlasına kadar olanlar 7500 TL Olarak hesaplanmaktadır.