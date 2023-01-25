Emekli maaşı 5.500 TL olanlar dikkat! Kesenin ağzı açıldı: 10.000 TL destek ödemesi yapılacak! Başvuru şartlarına açıklandı. Emekli maaşları zamlanacak. Emekli ve memur zamlarına yapılan %30'luk zamların ardından en düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Fakat yapılacak ek zamlar ile birlikte emekli maaşları artacak. İşte detaylar...
EMEKLİLER İÇİN EK ÖDEMELEREkonomik kriz, yüksek enflasyon nedeniyle son zamanlarda emeklilerin gözü emekli maaşlarına ve ek ödemelerine çevrildi. Emekliler bankalardan gelecek olan ek ödemeleri merak ediyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan % 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı 5500 TL olmuştu. Şimdi de özel bankalar tarafından yapılan ek ödemeler merak ediliyor. Özel bankaların verdiği ek ödemeler ile birlikte emeklilerin maaşları 5500 TL ve 10 bin TL arasında değişiyor. Durum böyle olunca hiç değilse bu sene emeklilerin yüzü gülüyor. İşte diğer ayrıntılar....
Emekliler için bankaların sunduğu kampanya ve promosyon fırsatları kurtarıcı oluyor. Emekliler maaşlarını bankalardan aldıkları taktirde bunun yanında ek ödeme de alabiliyor. Bu sene emekli maaşlarının yükselmesi nedeniyle emeklilere verilen promosyon ödemeleri ile birlikte müşterilerin yüzü gülüyor. Özellikle özel bankaların yaptığı kampanyalar neticesinde emeklinin yüzü gülüyor. Maaşlarını belirli bir bankaya taşıyan banka müşterileri bankanın sunduğu kampanyalardan, promosyon ödemelerinden ve kredi kampanyalarından yararlanabilmektedir. Bu kampanyalar ve promosyon ödemeleri ile birlikte emeklinin maaşı 5500 ve 10.000 TL arasına değişiklik gösteriyor. Siz de bu ek ödeme imkanlarından yararlanmak için bankanın sunduğu kampanyalara katılım sağlayabilmek için taşıma işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Belirli bir bankayla 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler için bin bir çeşit promosyon seçeneği bulunuyor. 3 yıl boyunca maaşlarınızı bu bankadan almayı taahhüt ettiğiniz taktirde ek ödemelerden ve promosyonlardan faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken size en yakın özel bankalara gitmek ve mobil bankacılık üzerinden hızlıca başvuruda bulunmak. Başvurular sınır sayıda insana verildiği için başvurularınızı bir an önce gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bankalara telefon ile arayarak kampanyalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.