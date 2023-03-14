Emekli maaşı 5000 TL üstü olanlara müjde! Bunu yapanlara banka 10.000 TL ikramiye yatıracak!

Acil nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için kamu bankaları sık sık kredi kampanyası düzenliyor. Peki hangi banka 10 bin TL ödeme veriyor? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAMU BANKALARINDAN EMEKLİYE ÖZEL KREDİKamu bankası olan ve maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan emekli vatandaşlar için yeni bir kampanya düzenlendi. Kampanyaya göre 4 bin TL üstünde emekli maaşı alan bütün vatandaşlara 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriliyor. Bahsi geçen kredi yalnızca kamu bankaları tarafından veriliyor. Başvuru işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.
Emekli vatandaşlar 4 bin TL üstünde maaş almaları halinde 10 bin TL kredi ödemesini alabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından emekli vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyaları için maaşı bankadan almak gerekiyor ve kredi başvuruları aynı gün içinde sonuçlanıyor. İhtiyaç kredisi için başvuru yapan emekli vatandaşlar kredi başvurularını yaptıktan kısa süre sonra dönüş alıyor ve olumlu sonuçlanması halinde aynı gün ödemelerini alabiliyorlar. Kamu bankaları yanında Garanti Bankası, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası da emekli vatandaşlara şartları taşımaları halinde kredi ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşların kolaylıkla başvuru yapabileceği ihtiyaç kredisi için en önemli şart 4 bin TL üstünde maaş almak olarak belirlendi.