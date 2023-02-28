Emekli maaşı 5500, 6000, 7200 TL olanlar dikkat! Başvuran 5.250 TL ödeme alacak

İş Bankası, SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya ilk defa İş Bankası'na emekli maaşı bağlatan emekli vatandaşlara 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, SGK emeklileri İş Bankası'na taşıdıkları maaşları için Maximum Kart ve ek kartları için herhangi bir ücret ödemezken, birçok ayrıcalık ve avantajdan da faydalanabilecekler.
İŞ BANKASI’NDAN 5.500 TL ÜSTÜ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DİKKAT: ÖDEME YAPILACAK!İş Bankası, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara promosyon fırsatı sunarken, SGK emeklilerine özel kampanya düzenliyor. SGK emeklileri, İş Bankası'na emekli maaşını taşıdıklarında 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekleri gibi, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemeyecekler. İş Bankası, emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilere, şube ve bankamatiklerinin yanı sıra İnternet Şubesi ve İşCep'ten de hizmet veriyor.
İş Bankası, yeni emekli olacak müşteriler için özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar SGK İl Müdürlükleri'ne şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebilirler. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma verdikleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebilirler. İş Bankası'na emekli maaşını taşıyan müşteriler, SGK emeklilerine yönelik kampanyadan yararlanarak 7.500 TL'ye kadar promosyon kazanabilirler. Yeni emekli olan kişilerin İş Bankası'na taşıdıkları maaşları için İnternet Şubesi, İşCep veya İş Bankası şubelerinden talimat vererek, maaş taşıma ve promosyon başvurusu yapmaları gerekiyor. Bu işlemlerini tamamlayan müşteriler, İş Bankası şubeleri ve ATM'ler aracılığıyla emekli maaşlarına kolayca ulaşabilirler. Maaşını farklı bir bankadan veya PTT aracılığıyla alan müşterilerin ise şubeye gitmelerine gerek yoktur. İşCep, İnternet Şubesi ve e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemleri gerçekleştirilebilir.
İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar:
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
2023 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?İş Bankası, SGK emekli maaşlarını taşıyan müşterilerine özel promosyon kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaşlarını İş Bankası’ndan almayı taahhüt ettikleri takdirde, İş Bankası hesaplarına yapılan ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi alabilecekler.
EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI NELERDİR?İş Bankası, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık süre boyunca belirli oranlarda promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Promosyon tutarı, emekli maaşının 1 aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanacak ve varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülecek. Maaş aralığına göre belirlenen promosyon tutarları şu şekildedir: 3.500 TL'ye kadar olanlar 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlar 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerinde maaş alanlar ise 7.500 TL. Promosyon ödemeleri, ilk maaş ödemesinin ardından peşin olarak yapılacak ve müşterilerin 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla emekli maaşlarını almaları gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞINI İŞ BANKASI’NDAN ALMANIN AYRICALIKLARI NELERDİR?İş Bankası, promosyon ödemelerinin SGK emekli maaşı alan müşteriler için özel bir kampanya olduğunu duyurdu. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya yeni emekli olacak olanlara, özel promosyon fırsatları sunulduğu açıklandı. SGK ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi yapılması şeklinde düzenlendi. Promosyon tutarı, emekli maaşının 1 aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanacak ve taahhüt süresi boyunca 3 yıl boyunca peşin olarak ödenecektir. Promosyon ödemeleri, başvuru yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından değerlendirilecektir. İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yaptığı duyuruya göre SGK emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden alıyorsanız 31.03.2023 tarihine kadar promosyon kampanyasından bağımsız olarak aşağıdaki ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz: -Maximum Kart ve ek kartlarınız için yıllık ücret ödemezsiniz. Diğer kredi kartlarının güncel ücret bilgilerini buradan kontrol edebilirsiniz.
-Emekli maaşınızdan İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Bankacılığı üzerinden ücretsiz ve sınırsız transfer (İş Bankası hesapları arası para transferi) yapabilirsiniz. -Emekli hesabınızdan diğer banka hesaplarınıza hafta içi İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden ücretsiz (Türk Lirası) havale yapabilirsiniz. -Diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekebilirsiniz. -Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere yönelik sezonluk kredi ve mevduat kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Bu ayrıcalıklar ve promosyon kampanyası 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir. Türkiye İş Bankası A.Ş kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
Türkiye İş Bankası’nın promosyon ve ayrıcalıklarından yararlanmak için SGK emeklisi olmak ve maaşını İş Bankası aracılığıyla almaya başlamak gerekmektedir. Emekli maaşı için İş Bankası’na taşıma işlemleri ise İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi veya en yakın İş Bankası şubesinden gerçekleştirilebilir. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen emekli maaşının 1 aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanarak, 3 yıllığına peşin olarak ödenir. Ayrıca emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla alan müşteriler, 31 Mart 2023 tarihine kadar bir dizi ayrıcalıktan ücretsiz olarak yararlanabilirler. Bunlar arasında Maximum Kart ve ek kartları için yıllık ücret ödememe, İşCep ve İnternet Şubesi’nden emekli maaş hesabından ücretsiz ve sınırsız olarak havale yapma, diğer banka ATM’lerinden aylık 2 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz nakit çekme imkanı gibi ayrıcalıklar bulunmaktadır. Ancak Türkiye – KKTC / KKTC – Türkiye Şubeleri arası yapılan havale işlemleri, cebe havale işlemleri, şans oyunları hesaplarına ve özel ücret tarifesi bulunan anlaşmalı kurum ödemeleri ile kripto borsalara yapılan para transferleri için yapılan havaleler, yurtiçi diğer banka döviz havaleleri ve yurtdışı döviz havalesi işlemleri ayrıcalık kapsamında değildir.