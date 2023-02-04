Emekli maaşı 5500 6000 8000 TL olanlar müjde! Gözleri ışıldatan dev ödeme kampanyası başladı: Almayan dizlerini dövecek! EYT yasasının meclise gelmesi ile birlikte bir diğer gündem ise promosyon ödeme miktarları oldu. Mart ayında EYT yasası kapsamında 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Sonrasında ise şartlar sağlandığı taktirde yine milyonlarca kişi emekli olacak. Emeklilik yasası meclisin gündemindeyken bankalardan da promosyon ödeme miktarları gelmeye başladı. Mart ayında promosyon ödemelerini bankalar yükseltecek. İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2023Şu an için emekli promosyon ödeme miktarları 6 bin ve 8 bin arasında değişiyor. Daha sonra bu rakam artacak. EYT yasası meclise geldi, mart ayında 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Sonrasında bu rakam daha da artacak. Halihazırda 13 milyon emekli vardı. EYT yasası ile birlikte 16 milyon emekli olması bekleniyor.
Tüm bunlar olup biterken herkes emekli maaş promosyonlarını da merak ediyor. Emekli promosyon ödemeleri ne kadar ödenecek, hangi bankalar promosyon ödemelerini artıracak sıklıkla araştırılıyor. Fakat şu an için emekli promosyon ödemeleri altı ve sekiz bin arasında değişiyor. Mart ayından sonra bu rakamın üç katı olacağı iddia edildi. Yani promosyon ödemeleri EYT yasası ile birlikte üç kat artacak.