Emekli maaşı 6 bin TL ve üstü olanlar dikkat! 7000 TL nakit desteği geliyor: Almayan kalmasın!







Promosyon Yarışı Patladı!







Şubat Ayı Emekli Promosyonu Başvuru Şartları Nelerdir?

Şubat ayı emekli maaş promosyonu kampanyaları peş peşe açıklanması ile vatandaşlar heyecanlandı. SSK ya da BAĞ-KUR’dan memur emekli olan herkes 5000 – 6000 – 7000 TL nakit destek elde edebilecek.Bankaların her yıl düzenli olarak yaptığı promosyonlar bu yıl da yarış halinde yeniden başladı. Şubat ayı yeni emekli promosyonu miktarı duyurulması üzerine Ziraat Bankası ve VakıfBank gibi bankalar da musluklarını sonuna kadar açtı. Promosyon ödemeleri 3 yıl maaş taahhüttü olarak peşin bir şekilde verilecek.Özel bankalarda da maaş promosyonu yükseldi. Akbank, Garanti Bankası, ING Türkiye gibi bankalar emekliye 4200 – 8000 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını dile getirdi. Bu bankaların ödemeleri yine 3 yıllık olacak şekilde emeklinin hesabına yatırılacaktır.Emeklilere Şubat ayında verilmesi planlanan ödemelerin başvuru şartlarından ilki istediğiniz bankaya maaşınızı taşımak ve taahhüt sözleşmesini imzalamaktır. Seçmiş olduğunuz bankanın şubesine giderek ya da mobil bankacılık uygulamasına girerek maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.