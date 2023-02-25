Emekli maaşı 6000, 6200, 7000 olanlara müjde! Banka duyurdu: Ay sonunda ek ödeme yapılacak!

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, emekli promosyon ödemesini güncelledi. Bankanın web sitesine göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan almayı tercih eden yeni emekliler için ödül, emekli maaşı tutarına bağlı olarak 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişiyor.
Kampanya DetaylarıEmekli maaşı olarak 3.500 TL'ye kadar alan emekliler için ödül 3.600 TL'den başlıyor. Maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için ödül 4.200 TL. Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar 5.400 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olanlar ise 6.000 TL ödülden yararlanabilir. Bu promosyondan yararlanmak için yeni emeklilerin emekli sandığından emekli olacakları kuruma verdikleri emeklilik dilekçesinde, SGK müdürlüklerini ziyaret ederek veya e-devlet üzerinden tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile Garanti BBVA'yı tercih etmeleri gerekiyor. Ayrıca emekli müşterilerin 1 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında üç yıl boyunca gelir veya aylıklarını Garanti BBVA'dan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılmasıyla başlar.
Promosyon Ödeme Detayları
Promosyon ödemesi, Emeklilik Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanmasını takiben ilk maaşın Garanti BBVA'ya ödenmesini takip eden ilk üç iş günü içerisinde yapılır. Müşteriler taahhüt süresi boyunca promosyon ödemesine konu maaş için banka değişikliği yapamaz. Müşterilerin vefat dışındaki nedenlerle süre bitiminden önce taahhüdünü sonlandırması halinde promosyon ilişkisi de sonlandırılacak. Bu durumda kalan taahhüt süresi dikkate alınarak ödenen promosyon tutarı bankadan yazılı bir bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm yöntemiyle iade edilecek.