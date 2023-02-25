EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 14:00

Emekli maaşı 6000, 6200, 7000 olanlara müjde! Banka duyurdu: Ay sonunda ek ödeme yapılacak!

Garanti BBVA'dan Emeklilere Ödül... Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, emekli promosyon ödemesini güncelledi.

EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 14:00
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Emekli maaşı 6000, 6200, 7000 olanlara müjde! Banka duyurdu: Ay sonunda ek ödeme yapılacak!
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Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, emekli promosyon ödemesini güncelledi. Bankanın web sitesine göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan almayı tercih eden yeni emekliler için ödül, emekli maaşı tutarına bağlı olarak 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişiyor.

Kampanya Detayları

Emekli maaşı olarak 3.500 TL'ye kadar alan emekliler için ödül 3.600 TL'den başlıyor. Maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için ödül 4.200 TL. Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar 5.400 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olanlar ise 6.000 TL ödülden yararlanabilir. Bu promosyondan yararlanmak için yeni emeklilerin emekli sandığından emekli olacakları kuruma verdikleri emeklilik dilekçesinde, SGK müdürlüklerini ziyaret ederek veya e-devlet üzerinden tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile Garanti BBVA'yı tercih etmeleri gerekiyor. Ayrıca emekli müşterilerin 1 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında üç yıl boyunca gelir veya aylıklarını Garanti BBVA'dan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılmasıyla başlar.

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Promosyon Ödeme Detayları



Promosyon ödemesi, Emeklilik Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanmasını takiben ilk maaşın Garanti BBVA'ya ödenmesini takip eden ilk üç iş günü içerisinde yapılır. Müşteriler taahhüt süresi boyunca promosyon ödemesine konu maaş için banka değişikliği yapamaz. Müşterilerin vefat dışındaki nedenlerle süre bitiminden önce taahhüdünü sonlandırması halinde promosyon ilişkisi de sonlandırılacak. Bu durumda kalan taahhüt süresi dikkate alınarak ödenen promosyon tutarı bankadan yazılı bir bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm yöntemiyle iade edilecek.

Para Çekme ve İşlemleri

Emekli maaşını kuruşuna kadar çekmek isteyen müşteriler için Garanti BBVA ATM'leri üzerinden Paracard ile işlem yapılması gerekiyor. Uygulama Garanti BBVA ATM'sinde bulunan jeton stoğu ile sınırlı. ATM'de yeterli jeton bulunmaması durumunda ödeme kuruşa yapılamayabilir. Emekli maaşı dışındaki gelirleri için maaşını Garanti BBVA'ya aktarmak isteyen emeklilerden belge talep edilebilir. Müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanındaki Garanti BBVA şubelerinden ve ATM'lerinden istedikleri zaman sadece nüfus cüzdanlarıyla en yakın şubeye giderek emekli maaşlarını kolayca çekebilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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