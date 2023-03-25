Emekli maaşı 6000, 6500, 7000 TL olan emekliler dikkat! Zam kapıyı çalacak mı belli oldu: O açıklama hesapları değiştirdi













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına yapılan zammı açıkladı. Bu açıklamaya göre, en düşün emekli aylığına 2 bin liralık zam yapıldı. Emekli aylıklarına gelecek zamlar, emekli vatandaşlar tarafından merakla beklenmekte. Bir önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün tarafından yapılan toplantıda zamlar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki akşam katıldığı canlı yayında zam müjdesini verdi. Bu müjde ile birlikte en düşük emekli aylığı 2 bin liralık zam alarak 7 bin 500 liraya ulaştı. Emekliler şimdi 6 bin, 7 bin ve 7 bin 500 lira ile üstünde aylık alanlara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. En düşük emekli aylığı tutarı olan 5 bin 500 liranın 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından diğer emekli vatandaşlar merakla zam haberini bekliyor. Fakat henüz diğer emekli vatandaşlar adına açıklama yapılmadı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüştü. Bakan Bilgin bu toplantıda, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım" şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından en az miktardaki emekli aylığına yüzde 36 zam geldi. En düşük aylık 2 bin liralık zamla birlikte 7 bin 500 liraya çıktı. 7 bin 500 lira ve üstü aylık alan vatandaşlar ise kendileri için gelecek açıklamayı bekliyor.