Emekli maaşı 6000-7000-8500 TL arası olanlara müjde! Eğer maaşınız bu bankadaysa ikramiyenin kralı yatırılacak: Tek bir işlem gerekiyor













PROMOSYON TUTARLARI

PROMOSYON KOŞULLARI NELERDİR?

Para ihtiyacı olan emekliler için fırsatlar sunan promosyon kampanyalarına ilgi oldukça fazla. VakıfBank'ın promosyon kampanyasına göre 7500-10000 Türk Lirası (10000 Türk Lirası hariç) 3 yıl için toplam 4500 Türk Lirası ödenecek.Emekli maaşını Vakıfbank'a aktarmak isteyen emekliler, VakıfBank şubelerinin yanı sıra VakıfBank ATM'leri, VakıfBank mobil bankacılık uygulaması ve e-devlet aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.Maaşı 3500 Türk Lirası (3500-Türk Lirası hariç) olanlar 3000 Türk Lirası, 3500 – 7500 Türk Lirası (7500 Türk Lirası hariç) arasında olanlar 3500 Türk Lirası, 7500 – 10000 Türk Lirası (10000 Türk Lirası hariç) arasında olanlar 4500 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası ve üzeri olanlar 5000 Türk Lirası alacaklar. Promosyon peşin ve 3 (üç) yıl için nakit olarak ödenir.3 yıl süreyle emekli maaşını bankadan almayı taahhüt edilmesi şartıyla verilmektedir. *Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.