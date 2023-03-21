Finans
21 Mart 2023 - 12:00

Emekli maaşı 6000-7000-8500 TL arası olanlara müjde! Eğer maaşınız bu bankadaysa ikramiyenin kralı yatırılacak: Tek bir işlem gerekiyor

Emeklileri sevindirecek haber açıklandı. Bankalar emeklileri bankalarına çekmek için kampanyalar düzenliyor. VakıfBank emekli promosyon kampanyasının detaylarından bahsetti. Emekli maaşının büyüklüğüne göre ödeme yapılmaktadır. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
21 Mart 2023 - 12:00
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Emekli maaşı 6000-7000-8500 TL arası olanlara müjde! Eğer maaşınız bu bankadaysa ikramiyenin kralı yatırılacak: Tek bir işlem gerekiyor
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Para ihtiyacı olan emekliler için fırsatlar sunan promosyon kampanyalarına ilgi oldukça fazla. VakıfBank'ın promosyon kampanyasına göre 7500-10000 Türk Lirası (10000 Türk Lirası hariç) 3 yıl için toplam 4500 Türk Lirası ödenecek.

Emekli maaşını Vakıfbank'a aktarmak isteyen emekliler, VakıfBank şubelerinin yanı sıra VakıfBank ATM'leri, VakıfBank mobil bankacılık uygulaması ve e-devlet aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.



Vakıfbank promosyon

PROMOSYON TUTARLARI

Maaşı 3500 Türk Lirası (3500-Türk Lirası hariç) olanlar 3000 Türk Lirası,

3500 – 7500 Türk Lirası (7500 Türk Lirası hariç) arasında olanlar 3500 Türk Lirası,

7500 – 10000 Türk Lirası (10000 Türk Lirası hariç) arasında olanlar 4500 Türk Lirası,

10000 Türk Lirası ve üzeri olanlar 5000 Türk Lirası alacaklar.

Promosyon peşin ve 3 (üç) yıl için nakit olarak ödenir.

PROMOSYON KOŞULLARI NELERDİR?

3 yıl süreyle emekli maaşını bankadan almayı taahhüt edilmesi şartıyla verilmektedir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

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Doğukan SEVİGEN
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