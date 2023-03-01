Emekli maaşı 6000 TL üstü olanlar bayram edecek: İş Bankası emekli promosyonlarını ikiye katladı!

Bir önceki sene en fazla araştırılan konulardan biri olan emekli promosyon tutarlarında ortaya çıkan artışlar, bankalar arasında rekabet ortamının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Aynı merak devam ederken İş Bankası, şubat ayı emekli promosyonlarının yenilendiğini açıkladı.
Güncel promosyonlar ne kadar oldu?
İş Bankası; 3 bin 500 liradan az emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında maaş alanlara 6 bin 750 lira, 10 bin lira ve daha fazla maaş alanlara ise 7 bin 500 lira promosyon vereceğini duyurdu.