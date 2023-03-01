Finans
01 Mart 2023 - 09:45

Emekli maaşı 6000 TL üstü olanlar bayram edecek: İş Bankası emekli promosyonlarını ikiye katladı!

İş Bankası'ndan emeklilerin yüzünü güldürecek müjde geldi! Emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Finans
01 Mart 2023 - 09:45
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Emekli maaşı 6000 TL üstü olanlar bayram edecek: İş Bankası emekli promosyonlarını ikiye katladı!
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Bir önceki sene en fazla araştırılan konulardan biri olan emekli promosyon tutarlarında ortaya çıkan artışlar, bankalar arasında rekabet ortamının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Aynı merak devam ederken İş Bankası, şubat ayı emekli promosyonlarının yenilendiğini açıkladı.

İş Bankası

Güncel promosyonlar ne kadar oldu?



İş Bankası; 3 bin 500 liradan az emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında maaş alanlara 6 bin 750 lira, 10 bin lira ve daha fazla maaş alanlara ise 7 bin 500 lira promosyon vereceğini duyurdu.

Kimler bu fırsattan yararlanabilir? 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 günleri arasında devam eden bu kampanyadan, ilk emekli maaş ödemesinde İş Bankası'nı seçen ya da hali hazırdaki emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir.

Bununla birlikte, SGK maaşlarını İş Bankası'na taşıyan vatandaşlar Maximum Kart ve ek kartlar için bir ödeme yapmadan çeşitli ayrıcalık ve avantajdan faydalanabilirler.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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