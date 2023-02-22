Emekli maaşı 6000 TL ve üstü olanlara piyango vurdu: Bir işlemle 15 bin TL'ye kadar para alacaklar!

Emekli vatandaşlar arasında uzun süredir tartışılan EYT
yasası bekleyenler, banka promosyonları hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bankaların emeklilere özel sundukları promosyonlar, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bu kapsamda, "Emekli promosyonları ne kadar olacak?" sorusu gündemde yer almaktadır. Son dönemde, emekli promosyonları için 15.000 TL rakamlarının konuşulduğu ifade edilmektedir. Ancak, her bankanın kendi politikaları ve müşteri potansiyeli doğrultusunda promosyon miktarı değişiklik gösterebilir. Emekli vatandaşların bu konuda bankalarla iletişime geçerek detaylı bilgi alması faydalı olacaktır.
BİRAZ ÖNCE AÇIKLANDI! TEK SEFERLİK VERİLECEK! 5500 TL VE ÜZERİ MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DUYURULDU: PARA YATIYOR! 15.000 TL.
Kamu ve özel bankalar, emeklilere üç yıl boyunca anlaşmalı oldukları bankalar üzerinden maaş alma imkanı sağlayarak promosyon veriyor. Bu durum, bankaların promosyon tutarlarını yükseltme yönünde adım atmalarına neden oluyor. Örneğin, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank son dönemde emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Şu anda emekli ikramiyesi tutarları 7.000 - 8.000 TL arasındadır. Son dönemde emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra ikramiye oranları da güncellendi. Bankalar, daha uzun taahhüt süreleri ve diğer teşviklerle daha fazla emekliyi hizmetlerine çekmek için rekabet ettikçe, ikramiye miktarlarının daha da artması mümkündür. Emeklilere verilen promosyon tutarları son zamanlarda yükselişte ve özel bankalarda 10-15 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Yüksek maaş alan emekliler daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecekler. Ayrıca, emeklilerin iki bayramda ikramiye almaları sevinci daha da artırdı. Bu gelişmelerle birlikte, bankalar emekli müşterileri için daha cazip teklifler sunmak için yarışıyorlar.
EN DÜŞÜK PROMOSYON NE KADAR?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari emekli promosyon tutarları yenilendi. Buna göre, 3.500 TL emekli maaşı alanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında maaş alanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlar için 4.500 TL, 10.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu düzenleme ile emekli promosyon ödemeleri için en düşük limitler belirlenmiş oldu.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen asgari emekli promosyon tutarlarına göre, 3.500 liranın altında aylık alanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası aylık alanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası aylık alanlar için 4.500 TL, 10.000 liradan fazla aylık alanlar için ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bazı bankaların belirlediği 3 yıllık promosyon tutarları ise şu şekildedir: Denizbank, 1 otomatik ödeme talimatı veren EYT kapsamındaki emeklilere maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira ödeyecek. Fibabanka, maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira; Garanti BBVA, maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira; ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik fatura talimatına 1.500 lira bonus veriyor. Halkbank, maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira ödeme yapacak. ING, maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira ödeyecek ve yeni kart ile 500 lira harcayana 1.000 lira bonus verecek. İş Bankası, maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira ödeyecek. Kuveyt Türk, maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira ödeyecek. Şekerbank, maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira ödeme yapacak. Vakıfbank, maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira ödeyecek. Ziraat Bankası da maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira ödeyecek.