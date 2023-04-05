Finans
05 Nisan 2023 - 16:45

Emekli maaşı 7500, 8000, 9000 TL olanlar dikkat! Bu aya özel 7500 TL daha ek ödeme yapılacak: O detaya dikkat

Emekli maaşlarının son artışından itibaren bankaların promosyon ödemelerinde de artışlar yaşanmaya başladı. Peki hangi banka 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
05 Nisan 2023 - 16:45
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Emekli maaşı 7500, 8000, 9000 TL olanlar dikkat! Bu aya özel 7500 TL daha ek ödeme yapılacak: O detaya dikkat
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Emekli vatandaşlar bankaların promosyon kampanyalarını yakından araştırmaya devam ediyor. Peki 7 bin 500 TL promosyon hangi bankadan alınır? Promosyon şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 7 BİN 500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

En düşük emekli maaşına yapılan 2 bin TL zam sonrasında maaşların 7 bin 500 TL'ye yükselmesi bankaları da harekete geçirdi. İlk haber Garanti Bankası'ndan geldi ve promosyon tutarları yükseltildi. Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamalar kapsamında bankanın promosyon ödemeleri 4 bin 500 TL oranından 7 bin 500 TL oranlarına çıkarıldı. 



Garanti Bankası Emekli Promosyonu

Banka promosyon ödemeleri şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar 7 bin 500 TL ödeme alacak. Garanti Bankası promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri en yakın Garanti Bankası şubesi üzerinden yapılabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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