Emekli maaşı 7500 TL'nin üzerine çıkanlar dikkat! Bunu yapanlar tek seferlik 10.000 TL daha alacak: Bankanın muslukları açıldı







EMEKLİLERE 10 BİN TL PROMOSYON







Emekli vatandaşların ilgiyle araştırdığı konular arasında emekli promosyonu veren bankalar yer alıyor. Peki hangi banka hangi şartla 10 bin TL promosyon ödemesi yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ING Bank tarafından emeklilere yapılan duyuruya göre maaşını bankaya taşıyan müşterilere 8 bin 500 TL promosyon ödemesinin yanında 1.500 TL ek nakit ödülü veriyor.Banka tarafından yapılan açıklamalara göre emeklilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Banka promosyonundan faydalanmak için maaşın bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda banka promosyon için ek bir ürün koşulu sunmuyor. ING Bank promosyon kampanyası 13 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan müşteriler için geçerli olacak.