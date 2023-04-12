Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara müjde! Hemen o bankaya koşun: En büyük promosyon ödemesi yapılacak!

ING Bank, emekli promosyonlarını duyurdu. Emekliler 10.000 TL'ye kadar nakit para kazanabilecek
Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen promosyon kampanyasına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı. ING Bank, emekli maaşını, bankaya taşıyanlara nakit ödüller sunan promosyon kampanyası başlattı. Detaylara göre ING Bank, emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL ek nakit promosyonu verilerek toplam ödeme 10.000 TL'ye çıkarılıyor. Banka ödemeleri, emekli maaşı tutarına göre yapıyor. Kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli. Emekli maaşını üç yıl boyunca ING Bank'tan almayı taahhüt eden hem yeni hem de mevcut emekli maaş müşterileri için.
ING Bank'ın emekli promosyon kampanyasının detayları
3.500 TL'ye kadar 5.100 TL 3.500 TL ile 7.500 TL arası 5.950 TL 7.500 TL ile 10.000 TL arası 7.650 TL 10.000 TL ve üzeri 8.500 TL